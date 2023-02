“Gli allenatori vanno e vengono”: Antonio Conte è avvisato

Il futuro di Antonio Conte continua ad essere un rebus ancora tutto da sciogliere. Le parole del patron del Tottenham non passano inosservate.

Il successo ottenuto contro il Manchester City ha risollevato le ambizioni del Tottenham di Antonio Conte, che ha accorciato il gap dal Newcastle. Gli Spurs hanno fornito una prestazione coriacea sotto tutti i punti di vista, riuscendo ad inaridire le fonti di gioco avversarie grazie ad un pressing ben condotto e ad una condotta di gioco sotto molti aspetti ineccepibile.

Il futuro del tecnico pugliese, però, è ancora tutto da scrivere. Ricordiamo che Conte è legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. A dispetto della volontà espressa a più riprese dagli Spurs di trovare un accordo definitivo per il prolungamento del contratto, infatti, il bandolo della matassa non si è ancora materializzato. L’ex allenatore di Inter e Juventus ha rispedito al mittente le prime offerte di rinnovo ricevute. Non tanto per una questione economica, stando a quanto filtra, ma soprattutto in relazione a prospettive e margini di crescita futura.

Tottenham, l’annuncio di Levy: Conte tirato in ballo?

Non è un caso, ad esempio, che il profilo di Conte sia ritornato ad essere accostato con una certa insistenza a diversi club italiani. Alla Juventus, in primis, ma anche al Milan. Del resto il filo diretto con i bianconeri non si è mai interrotto e nel caso in cui Elkann dovesse optare per un restyling della guida tecnica non è escluso a priori un Conte-back.

La fase di stallo che si è venuta a determinare nelle negoziazioni per il rinnovo con il Tottenham di certo non può essere trascurata. Così come non possono passare sotto silenzio le parole del patron del Tottenham, Daniel Levy, che si è mostrato piuttosto sibillino a riguardo.

Nel lungometraggio ‘Daniel Levy: Building a Home’, il numero uno del Tottenham ha espresso il suo punto di vista in merito alla figura dell’allenatore in quello che in molti hanno interpretato come un messaggio indirizzato a Conte. Ecco quanto riferito da Levy: “Gli allenatori sanno che sono solo una parte del gioco: vanno e vengono. Chiaramente tutti noi sogniamo di avere un manager che resti su una panchina 10-15 anni ma è molto molto difficile.”