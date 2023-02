Skriniar ‘incendia’ Salernitana-Juve: “Cuor di pecora su Rabiot”

Salernitana-Juventus dà subito voci alle polemiche ed è Rabiot ad accendere il clima: coinvolto anche Skriniar

La Juve è davanti a fine primo tempo del match con la Salernitana, gara che chiude la 20esima giornata di Serie A. I bianconeri hanno sbloccato il match con un calcio di rigore di Vlahovic, fischiato da Rapuano per un contatto tra Nicolussi Caviglia e Miretti.

Poche proteste da parte della squadra granata che, invece, si è lamentata per un’altra decisione arbitrale. E’ Adrien Rabiot a far infuriare soprattutto la panchina dei campani, con Ribery in prima fila, dopo un fallo sulla propria trequarti nei confronti di Bradaric. Il centrocampista francese era stato ammonito pochi minuti prima e dopo il nuovo intervento falloso la Salernitana ha invocato il secondo giallo e quindi l’espulsione. Rapuano però non è stato dallo stesso avviso e ha preferito fischiare soltanto la punizione, senza sanzionare il calciatore. Una scelta che non è andata giù con i social che si sono scagliati contro il direttore di gara.

Salernitana-Juve, proteste per la mancata espulsione di Rabiot

“Graziato”: è questo il commento più ricorrente su Twitter dopo il secondo fallo ravvicinato di Rabiot. I tifosi sui social sono convinti che il francese doveva essere espulso e lo dicono chiaramente, anche in maniera ironica.

“Poi si lamentano dai pm, che coraggio” sottolinea un utente, tirando in ballo il caso del giorno con protagonista il pubblico ministero Santoriello e la sua ‘fede’ anti-Juventus. “Cuore di leone ad espellere Skriniar, cuor di pecora a graziare Rabiot” ironizza un altro tifoso e sono in tanti a considerare che la decisione di Rapuano non sia stata coretta.

#SalernitanaJuventus Rabiot sta rischiando grosso,da sostituire subito — Mestesso (@oppes80) February 7, 2023

Ho visto 5" di Juventus e hanno graziato Rabiot.

Poi si lamentano dei giudici e dei PM, che coraggio #SalernitanaJuventus — V.G. (@VittoGalbiaz) February 7, 2023

Cuor di leone a espellere #Skriniar e cuor di pecora a graziare #rabiot complimenti #rapuano sei un'altra con il fischietto in bocca. 🤮 💩 #SalernitanaJuve — karmaesanguefreddo (@karma1280) February 7, 2023

Rabiot graziato non 1 ma 2 volte da cartellini rossi CLA-MO-RO-SI.

😂😂😂😂#SalernitanaJuve — Alejandro El Cantero 🐧🤌 (@el__cantero) February 7, 2023

Rabiot, così rischiamo di restare in 10! — Mario D'Errico (@MarioDErrico14) February 7, 2023

Rabiot vuole tornare a casa a vedere Sanremo, mi sembra chiaro.#SalernitanaJuve — Claire. (@canthidemylove) February 7, 2023

Come fai a non cacciare rabiot aahah — . (@michaelgscott0) February 7, 2023

Quindi Rabiot fa lo stesso identico fallo di Maehle che però il francese è stato solo ammonito. Il solito gombloddo gondro giube!1!1!1 — Sono Interista (@interistasonoio) February 7, 2023