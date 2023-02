Milan-Leao, dalle panchine sospette al rinnovo: Pioli ha già scelto

Non sta attraversando un periodo facile l’attaccante. L’ex Lille, dopo le due esclusioni di fila, è chiamato a riprendersi il Milan

Nei momenti di crisi è il campione a tirar fuori dalle sabbie mobili la propria squadra. E’ il giocatore con una qualità superiore a trascinare i compagni fuori dal tunnel.

Al Milan, fino a questo momento, nessuno è riuscito nell’impresa di rianimare un gruppo dall’elettrocardiogramma piatto. Non ci è riuscito nemmeno Rafael Leao che è addirittura sparito dai radar di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma nelle ultime due partite ha deciso di lasciare in panchina il portoghese, il giocatore che a detta di tutti, è il migliore della rosa. Ma è un pensiero, questo, anche dello stesso Milan, pronto a riempirlo d’oro e a renderlo, per distacco l’elemento più pagato della rosa. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, sono pronti a mettere sul piatto un ricco contratto, che con i bonus supera i sette milioni di euro e si avvicina agli otto. Un’offerta, dunque, che certifica l’importanza di Leao all’interno del progetto del Diavolo.

Milan, Leao out: una scelta che non convince

Ma il portoghese, come detto, nel momento più complicato degli ultimi anni è stato lasciato fuori, out contro il Sassuolo e poi con l’Inter: decisioni che hanno fatto insorgere il popolo rossonero, che non se ne capacita.

Che qualcosa non vada appare più che ovvio. Di certo non ci sono incomprensioni tra il Leao e Theo Hernandez, come appurato da Calciomercato.it. Ma è strano che Pioli abbia deciso di rinunciare a quel calciatore, capace di cambiare la partita in qualsiasi momento. E Leao lo ha dimostrato anche contro i nerazzurri. L’unica azione davvero pericolosa, infatti, ha avuto come protagonista proprio il portoghese, che dopo una grande galoppata ha servito un pallone d’oro a Giroud, che ha però sbagliato lo stop.

E’ davvero discutibile la scelta di Pioli, che a fine gara ha però ammesso di non essersi pentito di averla fatta. Che Leao in questo momento non sia il giocatore devastante che ha permesso al Milan di conquistare lo Scudetto appare evidente a tutti ma rimane comunque uno dei pochi giocatori capace di creare pericoli agli avversari.

Tutti si stanno chiedendo cosa ci sia dietro le panchine di Leao. Sembra chiaro che il portoghese più di molti altri suoi compagni faccia fatica a reagire nei momenti complicati. L’ex Lille si è intristito e la condizione fisica non è più quella straripante prima del Mondiale. Il cambio di modulo, poi, non ha aiutato. Leao ama giocare largo sulla sinistra, è la sua comfort zone e in un momento così complicato, il 3-5-2 non è stata la scelta migliore per far giocare il portoghese.

Calciomercato Milan, futuro Leao: reazione e rinnovo

Sarà così interessante capire cosa succederà venerdì contro il Torino. Un’ulteriore panchina del portoghese sarebbe più che sospetta. Pioli ha ammesso che continuerà a giocare con la difesa a tre e ci sarà dunque da vedere come Leao risponderà.

Un vero campione deve essere bravo a reagire ai momenti di difficoltà, ad adattarsi alle situazioni complicate per riuscire a tirar fuori dalle sabbie mobili la propria squadra. Ci si aspetta, dunque, di rivedere il vecchio Leao, in attesa chiaramente del rinnovo. Sia il portoghese che il Milan, come più volte detto, hanno manifestato la volontà di andare avanti insieme e ben presto, una volta spazzato via l’uragano della crisi, le parti si siederanno attorno ad un tavolo per provare a trovare un accordo e chiudere definitivamente la telenovela Leao.