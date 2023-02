Caso Santoriello, il tweet di Lapo Elkann scatena la polemica

Il noto imprenditore e fratello di John Elkann ha sollevato nuovi dubbi sul pm Santoriello dopo un video diffuso sui social

Emergono nuove ed inaspettate sfumature intorno all’inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino. Nelle scorse ore, infatti, sui social è stato ricondiviso un vecchio video risalente al 2019 che ha acceso un enorme polverone intorno all’imparzialità del pm Ciro Santoriello.

Intervenuto nel giugno 2019 in occasione di un forum nel quale si parlava di bilanci e plusvalenze presso la sala Sforza di Spazio Chiossetto a Milano, il pm che insieme a Mario Bendoni e Marco Gianoglio ha istruito l’inchiesta Prisma, pronunciava delle frasi che hanno causato nelle ultime ore un’indignazione generale tra il popolo juventino.

Questo il passaggio che è stato rilanciato sui social: “Come presidente di una società di calcio non sono bravo se faccio gli utili ma anche se vinco gli scudetti. A volte però c’è un rapporto di incompatibilità tra le due cose. Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladrocini in campo, eppure mi è toccato scrivere archiviazioni”.

Una frase che, come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it questo pomeriggio, potrebbe portare il pm Santoriello a fare un passo indietro qualora dalla Procura fosse richiesto un atto di sensibilità.

Inchiesta Prisma, bufera sul pm Santoriello: il tweet di Lapo Elkann

A sollevare ulteriori dubbi intorno alla figura di Santoriello, ci ha pensato pochi minuti fa anche Lapo Elkann.

Il noto imprenditore e tifosissimo della Juve, si è prima limitato a twittare il video che vede il pm Santoriello pronunciare il suo pensiero antijuventino, ritenendolo ‘interessante’. Fratello di John Elkann, amministratore delegato di Exor, Lapo tra i commenti ha però rincarato la dose, aggiungendo: “Io sono solamente con Rispetto curioso che questo PM dica cose del genere questa non è giustizia ma diffamazione verso una squadra che ha fatto tanto”.

E infine lo sfogo di Lapo Elkann verso chi sta portando avanti l’inchiesta Prisma la cui udienza preliminare, sul presunto falso in bilancio della Juventus, è stata fissata per il prossimo 27 marzo: “Purtroppo la giustizia non è uguale per tutti ma dovrebbe”.