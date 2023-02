Pogba via, l’annuncio UFFICIALE della Juventus

Francesco Calvo fa chiarezza sul futuro di Paul Pogba ed interviene anche sul caso Santoriello: le parole del dirigente della Juve

Tocca al Chief Football Officer Francesco Calvo intervenire a ‘DAZN’ prima del match tra Salernitana e Juventus. Il dirigente bianconero si sofferma su diversi argomenti: dagli obiettivi stagionali al futuro di Pogba, passando con un accenno al caso Santoriello.

“Il mio ruolo sarà aiutare il processo decisionale e supportare i nostri direttori sportivi – le sue parole durante l’intervista -. Obiettivi? Quest’anno stiamo vivendo una situazione particolare. Giovedì ci siamo qualificati per la semifinale di coppa Italia e siamo soddisfatti. Per il campionato pensiamo partita dopo partita, questo ad oggi è l’importante”. Calvo dedica un passaggio anche a Pogba e alle indiscrezioni su un possibile addio: “Le voci le abbiamo sentite anche noi ma le smentisco categoricamente. Paul è stato un acquisto importante e di lungo periodo. Gli imprevisti ci sono, c’è stato un rallentamento ma noi vediamo che si allena ogni giorno con tanto impegno”.

Salernitana-Juventus, Calvo: “Pretendiamo rispetto”

Calvo continua il suo intervento parlando delle sensazioni sul ricorso contro i 15 punti di penalizzazione: “Dopo ogni passaggio giudiziario la società si è espressa in modo inequivocabile. Riteniamo la sentenza immotivata ed illogica: continueremo a difenderci nelle sedi opportune”.

Infine, un inevitabile passaggio sul ‘caso’ Santoriello con il pm che, come raccontato da Calciomercato.it, potrebbe anche fare un passo indietro. “Su questo faccio una riflessione: alcune frasi, estrapolate dal proprio contesto, possono assumere un significato diverso da quello che hanno nel contesto corretto. Questo vale per la Juve e tutte le persone coinvolte nelle indagini e vale anche per il pm. Però la Juve dà sempre rispetto e pretende rispetto in questo iter giudiziario”.