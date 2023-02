Juve, piove sul bagnato: McKennie e la carica degli esuberi

Si complica subito il futuro al Leeds di Weston McKennie: la situazione dell’americano e degli altri bianconeri in prestito

Esordio con sconfitta e prime critiche riguardo alla sua condizione fisica. È iniziata nel peggiore dei modi l’avventura in Premier di Weston McKennie.

L’americano, subentrato nella ripresa, è uscito sconfitto nella sua prima partita con il Leeds. Nelle ultime ore è anche arrivato l’esonero di Marsch, il connazionale che ha spinto per l’acquisto del centrocampista e che dopo l’ufficialità parlava così: “Quando ci ho parlato ho capito che avevo di fronte un giocatore affamato, con tanta voglia di migliorarsi. Mi sono reso conto che fosse il profilo perfetto per quello che è il nostro progetto. Il Leeds come club dovrebbe essere orgoglioso di aver acquistato un giocatore del genere da una squadra come la Juventus. Penso che lo si possa considerare un tributo”. Si complica subito, dunque, il futuro del giocatore in Premier League. McKennie si è trasferito in Inghilterra attraverso la formula del prestito oneroso con opzione di riscatto fissata ad oltre 35 milioni di euro. Una cifra piuttosto elevata, ancora più in bilico dopo l’esonero dell’allenatore americano. Ma non solo McKennie.

Calciomercato Juventus, da McKennie a Zakaria: lo scenario per l’estate

Da McKennie a Zakaria e Arthur: lo svizzero e il brasiliano sono attualmente in prestito rispettivamente nel Chelsea e nel Liverpool. Il loro futuro è sempre più lontano dalla Premier League.

L’ex Barcellona è reduce da un lungo infortunio e, di fatto, non si è mai visto con la maglia dei ‘Reds’. Solo una clamorosa seconda parte di stagione convincerebbe il Liverpool a riscattare il brasiliano per oltre 35 milioni di euro. Zakaria, invece, rischia di sparire nuovamente dai radar di Potter dopo la faraonica campagna acquisti del Chelsea. I ‘Blues’, salvo sorprese, non riscatteranno lo svizzero ex ‘Gladbach. A giugno, dunque, la dirigenza della Juventus potrebbe ritrovarsi con tre esuberi fuori dal progetto e sempre più difficili da piazzare soprattutto a titolo definitivo.