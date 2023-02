Disposti a tutto, anche al sacrificio dopo un solo anno: super sfida Juve-Inter

Juve e Inter sono pronte a sfidarsi per un grande talento del calcio italiano. Ora, però, lo vogliono tutti e la trattativa è sempre più complicata

Juve e Inter sono rivali da sempre, quasi per definizione e per culture differenti. Una sfida che è costante sul campo, ma che si amplifica spesso anche sul calciomercato e dando vita alle battaglie più belle, quelle che tifosi e addetti ai lavori ricordano per anni.

La storia potrebbe presto ripetersi con le dovute proporzioni e modalità, anche alle luce delle difficoltà che i bianconeri stanno avendo fuori dal campo e per i problemi giudiziari che potrebbero ulteriormente rendere impervio il cammino della Vecchia Signora. Per un talento del genere, però, ne vale la pena perché stiamo parlando di Guglielmo Vicario. L’estremo difensore dell’Empoli si sta mettendo in evidenza come uno dei migliori del campionato di Serie A. Anche contro la Roma, nonostante la sconfitta e i tanti tiri arrivati dalle sue parti, è stato tra i migliori in campo evidenziando qualità fuori dal comune anche per il panorama italiano e per le big, ormai votate a un’esterofilia quasi ingiustificata, Napoli e Lazio a parte. Comunque la sfida ora è sempre più ampia e arriva fino all’estero, complicando ulteriormente la volontà di Juve e Inter. Ecco come stanno le cose.

Ora lo vogliono tutte: Juve e Inter devono accelerare per Vicario

La sensazione è che Vicario sia presto destinato ad arrivare in una big e questo ve lo stiamo raccontando ormai da settimane.

Solo in Italia sono sempre di più le squadre pronte a scommettere su di lui. La Juve potrebbe avviare con lui tra i pali un nuovo ciclo giovane, soprattutto se Wojciech Szczesny dovesse lasciare Torino già la prossima estate. L’Inter, invece, potrebbe direttamente sacrificare André Onana, dopo solo un anno dal suo arrivo a parametro zero, e affidare i suoi pali proprio a Vicario. La bagarre si amplia se si pensa che anche la Roma potrebbe fiondarsi sul calciatore nel prossimo futuro e che il Bayern Monaco è molto interessato al portiere italiano. Insomma, i prossimi mesi saranno incandescenti per il portiere ora all’Empoli e con una certezza: chiunque lo prenderà farà un ottimo investimento.