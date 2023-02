Vicario ancora super e destino scritto: il portiere approda in una big

L’estremo difensore dell’Empoli è pronto a trasferirsi in una grande squadra. Ecco dove giocherà

Ancora una grande prova per Guglielmo Vicario. Anche stasera contro la Roma, il portiere dell’Empoli si è messo in mostra con parate super, che non sono passate inosservate.

Davvero stupendo il triplo intervento, con il quale ha negato in serie il gol a Dybala, Mancini e Abraham. Il 26enne di Udine ha così dato prova di essere tra i migliori portieri della Serie A. L’ex Cagliari è davvero pronto per fare il salto in una big. A gennaio sono state diverse le squadre che hanno provato un approccio per acquistare Vicario. Ci ha pensato il Milan per mettere una pezza all’infortunio di Mike Maignan ma i rossoneri non potevano andare oltre il prestito con diritto di riscatto.

Con il ritorno del francese, è difficile pensare che il club rossonero torni a bussare alle porte dell’Empoli ma le offerte in estate non mancheranno di certo. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercat.it, Vicario è da tempo nel mirino della Juventus. I bianconeri devono fare i conti con il contratto di Szczesny in scadenza il 30 giugno 2024. L’avventura del polacco, però, potrebbe finire anche prima. Il futuro della Juventus è tutto da scrivere e tra ricorsi e nuovi processi, è davvero complicato capire quale potrà essere il suo destino. In estate, dunque, non si può escludere l’addio di molti big, tra cui l’estremo difensore di Varsavia. Vicario piace tanto così come Carnesecchi. Un portiere italiano appare davvero l’idea giusta dalla quale ripartire per un nuovo progetto.

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri su Vicario

Ma la Juventus non è certo l’unica squadra alla ricerca di un portiere. Il 26enne è stato osservato stasera anche dalla Roma, che potrebbe iniziare a pensare al dopo Rui Patricio, che il prossimo 15 febbraio compirà 35 anni.

Il club bianconero, però, potrebbe dover far i conti soprattuto con la concorrenza dell’Inter. L’avventura di Handanovic è ormai al capolinea e i nerazzurri sono pronti a cedere Onana, qualora qualcuno si presentasse con l’offerta giusta. L’ex Ajax, arrivato a zero in estate, permetterebbe di mettere a bilancio un’importante plusvalenza. Ecco che l’Inter potrebbe così avere i soldi per acquistare Vicario e beffare la Juventus.