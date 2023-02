Chiesa più Vlahovic e altri due: ne comprano quattro dalla Juve

La Juve potrebbe dire addio a tanti campioni nel prossimo calciomercato. Un club è pronto all’affondo per Chiesa e Vlahovic, ma anche per altri due calciatori

La Juve non sta di certo vivendo un momento facile per i risvolti giudiziari che la riguardano e quelli che potrebbero ancora arrivare nei prossimi mesi.

I bianconeri si sono trovati a dover fare i conti con una penalizzazione di 15 punti difficile da sopperire e i risultati si vedono anche sul campo. Insomma, il futuro non si prospetta roseo per la Vecchia Signora che per sanare la situazione, almeno dal punto di vista economico, potrebbe essere costretta a vendere alcuni dei migliori talenti della rosa. La situazione dei bianconeri, infatti, potrebbe intrecciarsi con le necessità del Real Madrid che, invece, è pronto a rinforzarsi in maniera significativa dopo un calciomercato invernale che ha portato ben poche novità. In particolare, in Spagna si parla con insistenza dei possibili acquisti che i Blancos potrebbero mettere a segno in attacco e Carlo Ancelotti sembra intenzionato a pescare proprio in Serie A e alla Juve. Ecco di chi si tratta nello specifico e cosa potrebbe succedere la prossima estate.

Il Real Madrid piomba su Chiesa e Vlahovic: poker bianconero

I bianconeri, infatti, potrebbero ritrovarsi a trattare per alcuni dei migliori calciatori della rosa di Massimiliano Allegri con destinazione la capitale spagnola.

Secondo quanto riporta ‘Defensa Central’, infatti, sono addirittura quattro i talenti finiti nel mirino delle Merengues e che potrebbero lasciare l’Italia. Iniziamo dai più costosi e anche dai più apprezzati: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Entrambi potrebbero portare un tesoretto importante nelle casse bianconere e rispecchiano alla perfezione le esigenze dei campioni d’Europa. La lista della spesa di Ancelotti, però, non si ferma qui, dato che nel mirino sono finiti anche Manuel Locatelli e Moise Kean. Il centrocampista ex Milan piace e potrebbe rappresentare un’alternativa importante in una rosa stellare come quella dei Blancos. La punta, invece, sarebbe soprattutto un colpo per il futuro, anche se è difficile pensare che si imporrebbe subito e come titolare nella squadra spagnola.