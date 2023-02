L’Inter prepara la rivoluzione: cinque nomi (più uno) per dimenticare il tradimento

L’Inter vivrà una vera e propria rivoluzione sul calciomercato ed è pronta a correre ai ripari. Ecco tutti i nomi sulla lista di Marotta e Ausilio

Nel calcio non ci sono più le bandiere di una volta. Questa frase l’avrete sentita ripetere più e più volte negli ultimi anni e spesso si tratta di una verità spiacevole, ma pur sempre una verità.

Nelle ultime settimana la prova l’abbiamo avuta anche in casa Inter, visto la situazione che i nerazzurri hanno vissuto con Milan Skriniar. Ormai lo sapete, dopo settimane in cui l’offerta della Beneamata è rimasta senza risposte, il calciatore ha comunicato – con tempi e modalità sbagliati, probabilmente – il suo addio al club milanese, in cui indossava anche la fascia da capitano. Un terremoto in piena regola che si accoppia con un altro caso spinoso, quello di Stefan de Vrij. L’olandese ormai non è più titolare in favore di Francesco Acerbi, ma l’Inter ha comunque presentato la sua offerta per il rinnovo di contratto e il banco non è saltato. Certo, più settimane passano più è difficile credere che la firma arriverà, soprattutto perché l’ex Lazio ha ricevuto offerte importanti dalla Spagna e dall’Inghilterra. La fine di un’era per la difesa nerazzurra, ma stavolta la dirigenza ha tutto il tempo per prepararsi e sopperire agli addii.

La lista dell’Inter è già lunga. E c’è anche un nome bonus

Uno dei nomi che più di tutti potrebbe far comodo all’Inter, ed è un nome già circolato a lungo durante il calciomercato invernale, è quello di Tiago Djalo.

Non sarà facile strapparlo al Lille dopo gli ottimi mesi in Francia e potrebbe volerci una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Resta sicuramente uno dei profili preferiti per sostituire Skriniar. Altrimenti, attenzione a un altro cavallo di ritorno, quello che porterebbe a Merih Demiral. L’Atalanta non ha voluto cederlo in prestito a gennaio, ma in estate l’accordo potrebbe essere trovato su basi diverse. Da monitorare anche la pista Giorgio Scalvini. In questo caso il prezzo è ancora più alto, almeno 40 milioni, ma l’Inter potrebbe provarci per assicurarsi uno dei migliori talenti italiani in circolazione. A proposito di talenti, i nerazzurri seguono anche Konstantinos Mavropanos, un centrale molto fisico e che potrebbe arrivare a prezzi più bassi. Come Chris Smalling che piace alla società meneghina, in caso di mancato rinnovo con la Roma. Il nome bonus è quello di Benjamin Pavard: se il Barcellona non dovesse affondare il colpo, attenzione proprio all’Inter.