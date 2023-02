Se ne va da Ronaldo con un’offerta astronomica: il ciclone travolge l’Inter

La super offerta potrebbe portarlo presto lontano dall’Europa. L’affare si intreccia anche con i piani dell’Inter sul calciomercato

Il calcio mondiale è invaso dai soldi provenienti dall’Arabia Saudita: le cose potrebbero andare sempre più in questa direzione, soprattutto per i campioni che non hanno più una carta d’identità verdissima, ma rappresentano delle realtà affermate a livello internazionale.

Tra questi possiamo tranquillamente inserire anche Sergio Busquets che ha scritto la storia con la maglia del Barcellona, ma ora è arrivato a un bivio per il suo futuro nel club. Infatti, il mediano è in scadenza il 30 giugno 2023 ed era molto attratto dalle offerte dalla Mls. Xavi, però, sta spingendo per la sua permanenza e per questo lo spagnolo aspetta una nuova offerta di rinnovo. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, però, c’è da sottolineare anche la proposta faraonica proveniente dall’Al-Nassr che si attesta sui 18 milioni netti l’anno. A certe cifre anche Busquets non può far altro che pensarci, esattamente come ha fatto Cristiano Ronaldo che ora è indubbiamente la stella della squadra. Il futuro, quindi, è fortemente in bilico ma potrebbe ricadere direttamente sull’Inter e sugli equilibri del campionato italiano.

Il futuro di Busquets incide su Kessie e sui piani dell’Inter

Già a gennaio, infatti, si è parlato a più riprese di una possibile operazione tra i nerazzurri e il Barcellona: uno scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessie.

In caso di addio di Busquets, per il mediano ivoriano si aprirebbero più spazi nel ruolo di centrocampista difensivo per dare libertà agli interni dei blaugrana. In quel ruolo, ha dato anche ottime risposte contro il Siviglia, ma bisognerà valutare il suo rendimento a lungo termine. Nel prossimo futuro, quindi, le valutazioni saranno in corso, perché se invece Xavi non dovesse essere convinto, potrebbe ritentare la pista Brozovic. Uno scambio che farebbe felici tutti, dato che Hakan Calhanoglu potrebbe spostarsi stabilmente in posizione più centrale con compiti di regia. L’Inter, quindi, aspetta dei segnali dalla Spagna e chissà che il clamoroso scambio non possa decollare.