Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 febbraio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della ‘Gazzetta dello Sport’ è dedicata al derby di Milano, deciso da “Re Lautaro“. Ma davanti la capolista continua a scappare: “I marziani di Napoli“. Intanto, ultimi sviluppi di mercato: “Zaniolo dice sì al Galatasaray. Decide la Roma“.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ celebra la vittoria dell‘Inter nella stracittadina contro un Milan irriconoscibile: “L’Inter non molla“, pur rimanendo sempre a -13 dal Napoli. “Zaniolo verso la Turchia“, per ulteriori conferme del possibile addio del classe 1999 alla Roma.

Su ‘Tuttosport’, ‘spronato’ Di Maria a fare di più per la Juventus in questa seconda parte di stagione: “Questione di dignità“. Nel frattempo, a Torino c’è anche chi sorride: “Euro Toro, ti vogliamo così“, con i granata che hanno superato l’Udinese al settimo posto in classifica. Davanti, continua la marcia del Napoli: “Imprendibil3“, la fuga verso il terzo scudetto inizia a prendere forma.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 6 febbraio 2023

Domenica intensissima di campionato anche all’estero, con verdetti per certi versi anche inattesi. In Spagna, il Barcellona batte nettamente il Siviglia mentre il Real Madrid viene sconfitto a sorpresa dal Mallorca e si materializza così, da titolo di ‘Sport’, il ‘Golpe a la Liga‘: i blaugrana ora sono a +8 sui Blancos.

Anche in Inghilterra, risultato estremamente significativo, per vari motivi. Il Manchester City di Guardiola viene battuto 1-0 dal Tottenham, non riuscendo ad approfittare della sconfitta dell’Arsenal. In casa ‘Spurs’, soprattutto, Kane con la rete numero 267 entra nella storia del club: “King Kane” è il titolo del ‘Daily Express’.