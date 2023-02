Bufera in Premier: UFFICIALE, violate le regole finanziarie

Il top club inglese rischia addirittura l’espulsione dal campionato. Ecco tutti i dettagli

Clamoroso in Inghilterra. A sorpresa, con un comunicato ufficiale, la Premier League rende noto che un top club del massimo campionato inglese ha commesso una serie di violazioni delle regole finanziarie.

Come si evince dalla nota, si tratta del Manchester City allenato da Pep Guardiola e facente capo all’emiro Mansur.

“In conformità con la Regola W.82.1 della Premier League – si legge – la Premier League conferma di aver deferito oggi una serie di presunte violazioni delle Regole da parte del Manchester City Football Club ( Club ) a una Commissione ai sensi della Regola W.3.4 della Premier League”.

