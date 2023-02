Inzaghi ritrova due assi e si prende la sua rivincita: “Qualcuno lo ha dimenticato”

Simone Inzaghi si gode il nuovo successo nel derby contro il Milan: l’analisi e le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro

L’Inter bissa il trionfo in Supercoppa, facendo suo anche il derby di ritorno in campionato contro i cugini del Milan.

Di fronte ai 76 mila di San Siro decide l’incornata di Lautaro Martinez, come al solito in grande spolvero e trascinatore della formazione di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino applaude la prova della sua squadra a fine partita in conferenza stampa: “I ragazzi sono stati perfetti, non ricordo un derby vinto e dominato in questa maniera. E’ stato un grandissimo derby: vincerne due in 20 giorni non capita sempre. Per la classifica dobbiamo guardare solo a noi stessi, né davanti né dietro: stasera ci godiamo questa vittoria, da domani inizieremo a pensare alla gara contro la Sampdoria“.

Uno dei temi caldi era l’accoglienza dei tifosi per Skriniar, al quale Inzaghi e il club hanno tolto la fascia da capitano dopo le ultime vicende di mercato: “Non avevo dubbi sulla loro reazione, ci sono stati sempre vicini e anche stasera sono stati da traino per la squadra”. Il mister nerazzurro si sofferma anche sulle mosse un po’ a sorpresa del collega Pioli: “Se n’è parlato tanto in questi giorni. In Serie A abbiamo incontrato tante squadre sia con la difesa a tre che a quattro. Quello che conta è il nostro atteggiamento”.

Inter-Milan, Inzaghi si coccola Brozovic e Lukaku: “Ci aiuteranno tantissimo”

Inzaghi ha scelto Dzeko dal primo minuto, puntando poi su Lukaku a gara in corso. Il centravanti belga ha convinto nello spezzone di gara che ha giocato: “Non regalo niente a nessuno, martedì ha giocato perché meritava di giocare. Chi gioca da sempre il 100% in questa squadra. Romelu ha fatto un’ottima gara con l’Atalanta e anche stasera è entrato benissimo. Mi piace questo spirito da parte di tutti”.

Un’altra lieta notizia, oltre alla crescita di Lukaku, è il rientro dopo il lungo stop ai box di Brozovic: “Lui si incastra a meraviglia con tutti, è un giocatore fortissimo. ‘Brozo’ e Lukaku ci sono mancati in questi quattro mesi, forse qualcuno se l’è dimenticato… Ci aiuteranno tantissimo da qui alla fine, chi li ha sostituiti però ci ha aiutato a superare un girone di Champions molto complicato e a vincere una Supercoppa”.