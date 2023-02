Inter-Milan, riflettori sempre su Skriniar: la reazione della San Siro nerazzurra

Milan Skriniar torna in campo dopo la decisione di non rinnovare il contratto con l’Inter e l’addio a giugno. L’accoglienza dei tifosi nerazzurri per il difensore slovacco

E’ Romelu Lukaku l’escluso eccellente in casa Inter del derby della ‘Madunnina’ contro il Milan, ma i riflettori dell’ambiente nerazzurro sono ancora puntati sul caso Skriniar.

Il difensore torna titolare dopo l’esclusione del match di Coppa Italia contro l’Atalanta e tutti i rumors sul suo futuro nelle caldissime ore prima del gong del mercato invernale. Alla fine l’ex Sampdoria concluderà la stagione all’Inter e Simone Inzaghi farà affidamento su uno dei suoi titolarissimi anche per la seconda parte di stagione. Senza però la fascia da capitano, passata sul braccio di Lautaro Martinez: una scelta condivisa con serenità – visto il momento – da tutte le parti in causa come spiegato dal tecnico nerazzurro alla vigilia della stracittadina contro i rossoneri di Pioli e nel pre-gara anche dall’Ad Marotta.

Inter, la curva non contesta: l’accoglienza a Skriniar nel derby

Il promesso sposo del Paris Saint-Germain ha incassato anche il supporto dei tifosi nerazzurri: “Nessun rancore, merita il nostro rispetto per quello che ha sempre dato in campo”, il nuovo messaggio della Curva Nord prima del match. Il nome di Skriniar è stato inoltre scandito a gran voce dal pubblico di fede nerazzurra alla lettura delle formazioni, prima del fischio d’inizio del derby di San Siro. Una convivenza ‘pacifica’ e senza strascichi per i prossimi cinque mesi, in attesa dell’addio a giugno del difensore classe ’95 dopo sei stagioni in maglia nerazzurra.

Nessun ulteriore coro o striscione per lui in Curva Nord, con i sostenitori interisti che hanno invece punzecchiato i cugini rossoneri in riferimento al recente trionfo in Supercoppa: “Anche a Riyad l’ennesima dimostrazione… il Diavolo in ginocchio al cospetto del Biscione”, con il simbolo interista che ha coperto quasi per intero la Nord.