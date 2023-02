Inter-Milan, Inzaghi: “Skriniar non sarà più capitano”. Doppio indizio su Brozovic e Lukaku

Vigilia del derby Inter-Milan: le dichiarazioni in conferenza stampa da Appiano Gentile del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

Un derby da non fallire per Inter e Milan, malgrado lo scudetto sia lontano per entrambe le milanesi considerando il ritmo insostenibile del Napoli.

Simone Inzaghi parla in conferenza stampa da Appiano Gentile alla vigilia della stracittadina di San Siro.

“Derby sempre sentitissimo, serviranno testa e cuore. Ci arriviamo pronti a dare tutto e contenti della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Ci vorrà il giusto equilibrio”.

“Skriniar? Non giudico le sue scelte ma l’uomo e il giocatore, Milan è un ragazzo splendido e si allena benissimo. Probabilmente sarà della partita. Non sarà più capitano: ne abbiamo parlato molto tranquillamente. I tifosi? Non ho un messaggio, queste cose accadono ogni anno e bisogna abituarsi”.

“Lukaku ha fatto un’ottima partita con l’Atalanta, in crescendo. Il mio obiettivo è portare tutti a una condizione ottimale. Futuro? Riguardano lui e il club , io ci parlo sempre ed è dispiaciuto per quello che ha avuto”.

“Chi in regia? Vedremo di partita in partita, Brozovic come Lukaku è stato tanto tempo fuori. Abbiamo dovuto fare a meno di due giocatori fondamentali in determinati momenti della stagione, così come Calhanoglu ha molto bene negli ultimi quattro mesi. Anche Asllani in quel ruolo sta crescendo ed è subentrato con la giusta personalità in patite delicate: sono contento della sua crescita. Il ritorno di Brozovic ci aiuterà nelle rotazioni, avrò maggiori possibilità di scelta nel ruolo”.