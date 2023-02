Niente perdono per Vidal, la decisione è drastica: ecco cosa è successo

Arturo Vidal si trova nuovamente nei guai dopo il suo comportamento: arriva la decisione drastica del Flamengo

Ci pensa Arturo Vidal a rendere più elettrizzante la vigilia del Mondiale per club. Il Flamengo è atteso domani dalla sfida contro l’Al Hilal, ma intanto arriva una decisione drastica sul centrocampista ex Inter e Juventus.

Il cileno si è macchiato di un comportamento che non è andato giù a Vitor Pereira, allenatore dei rossoneri, né tantomeno alla dirigenza del club brasiliano. Prima gli ammiccamenti con il Colo Colo che hanno fatto infuriare anche i tifosi del Flamengo, quindi la reazione durante il match contro il Boavista quando ha capito che non sarebbe entrato in campo. Vidal ha gettato via gli scarpini in un gesto di rabbia e si è preso il rimbrotto del suo allenatore ma non soltanto.

Il club avrebbe, infatti, deciso di sanzionare in maniera pesante il suo calciatore e lo ha fatto proprio prima del debutto al Mondiale. Stando a quanto riportato da ‘TV Globo’ per Vidal è arrivata una decurtazione della stipendio per una cifra non precisata.

Vidal multato, ecco cosa è accaduto

Non sono quindi servite le scuse private e pubbliche di Vidal. L’ex Barcellona si è scusato con allenatore e compagni e ha scritto anche un post social per ammettere le proprie colpe.

“Devo scusarmi per la prima reazione, non entrando in campo – ha scritto su Twitter – . Voglio chiarire che mi è sempre piaciuto partecipare alla partita visto che l’ho fatto durante tutta la mia carriera”.

Parole che non hanno consentito a Vidal di evitare la sanzione che sarebbe inesorabilmente arrivata. Ora il cileno avrà il campo per farsi perdonare partendo proprio dal Mondiale per club dove, nonostante il suo comportamento e la multa, è stato inserito tra i convocati.