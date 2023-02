Il Milan non esiste più: Pioli cambia ma il futuro è nebuloso

Il tecnico rossonero stravolge la sua squadra ma perde ancora. Tante le critiche, ora la classifica è davvero pericolosa

Continua il momento nero per il Milan, sconfitto ancora una volta. Stefano Pioli ha provato a dare una scossa alla sua squadra, cambiando modulo e atteggiamento ma il risultato è stato negativo.

I rossoneri hanno faticato terribilmente a proporsi in avanti. Soprattutto nel corso del primo tempo, Tonali e compagni sono rimasti bassi, decidendo di concedere il pallino del gioco all’Inter, che ha così trovato il gol con Lautaro Martinez, che ha sfruttato l’ennesimo errore difensivo su palla inattiva. Le reti, però, sarebbero potute essere di più. Solo un Tatarusanu in serata di grazia ha tenuto a galla il Milan. Nella ripresa, i rossoneri hanno alzato leggermente il baricentro ma solo un paio di volte hanno provato ad impensierire Onana. Davvero poco per la squadra, che a maggio diventava campione d’Italia.

Alla fine Pioli ha ottenuto, in parte, quello che voleva. Il Milan è uscito da San Siro senza subire una goleada, come successo nelle ultime occasioni. Il derby, però, ha detto che il Milan di Stefano Pioli, quello che ha conquistato lo Scudetto, non esiste più. E’ stato lo stesso tecnico con le sue scelte a dirlo.

Ora tutti si chiedono se Pioli possa essere il tecnico giusto per ripartire. La partita di ieri sembra aver detto di no. La maggior parte dei tifosi chiedono di cambiare. Basta farsi un giro sui social per leggere le critiche al tecnico di Parma.

Milan, servono risultati: Pioli nel mirino

Paolo Maldini, Frederic Massara e la società non possono certo essere felici di quello che sta accadendo. La scossa tanto attesa non è arrivata. Il Milan è al sesto posto e la classifica fa sempre più paura. Il club oggi non sta pensando ad un cambio, anche perché Pioli è stato blindato ad ottobre, quando ha firmato un ricco rinnovo a più di 4 milioni di euro netti a stagione. Senza un piazzamento in Champions League, però, tutto potrebbe cambiare.

Occorre dunque guardarsi attorno, alla ricerca, eventualmente, di un nuovo allenatore. La proprietà americana potrebbe voler puntare su un profilo internazionale e i nomi di Luis Enrique e Thomas Tuchel potrebbero essere quelli giusti, ma attenzione ad un’altra idea, quella che porterebbe a De Zerbi, che si sta facendo le ossa in Premier League, alla guida del Brighton. L’ex Sassuolo è italiano ma ha un’idea di calcio europeo in linea con la storia rossonera. E’ chiaramente presto per fare ipotesi per un eventuale nuovo allenatore, anche perché dalle parti di Casa Milan, la società si è stretta attorno al suo mister ma servono risposte chiare e soprattutto risultati. La Champions League è davvero vitale.