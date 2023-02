Crisi Milan senza fine, scelto il dopo Pioli

Continua la crisi del Milan di Pioli, ora è a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. La scelta dei tifosi

Due pareggi e tre sconfitte in campionato, l’eliminazione dalla Coppa Italia e il derby perso in Supercoppa. È l’inquietante ruolino di marcia del Milan di Stefano Pioli, reduce dalla seconda sconfitta contro l’Inter nel giro di poche settimane.

Una crisi ancora senza fine per i rossoneri e l’allenatore, che nel post partita del derby ha parlato così: “Le partite negative ci hanno tolto fiducia e convinzione. Non siamo così maturi con qualche assente e con altri giocatori non al top. Dobbiamo ripartire da stasera: è una sconfitta che fa male, ma abbiamo ritrovato la solidità che ci può permettere di tornare ai nostri livelli”. I campioni d’Italia in carica sono scesi fino al sesto posto in classifica, e tra qualche settimana torna la Champions League e l’ottavo di finale contro il Tottenham di Conte. Pioli non può più sbagliare e negli ultimi giorni si è già parlato della sua posizione in panchina. Il tecnico non è ancora a rischio esonero, ma serve una svolta immediata per non compromettere la stagione e l’obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions. Nel frattempo, si schierano anche i tifosi rossoneri.

Milan, scelto De Zerbi per il post Pioli

Sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri followers da quale tecnico dovrebbero ripartire i rossoneri in caso di addio a Pioli.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🌩️ #Milan in crisi nerissima, la qualificazione alla prossima #ChampionsLeague ora è davvero a rischio: da quale tecnico dovrebbero ripartire i rossoneri in caso di addio di #Pioli ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 6, 2023

Il più votato è Roberto De Zerbi con il 43,7%: il tecnico sta stupendo in Premier League con il suo Brighton e per lui si parla già di un possibile ritorno in Serie A, stavolta in una big. Seguono Luis Enrique (29,4%) e una delle rivelazioni del nostro campionato, Raffaele Palladino (15,9%). Infine, il nome meno votato dagli utenti è l’ex Juventus, oggi al Marsiglia, Igor Tudor (11,1%).