La nuova Juve tutta italiana: sfida a Mourinho

La nuova Juventus riparte dagli italiani e sul mercato è pronta ad insidiare la Roma di Mourinho: la strategia dei bianconeri

I bianconeri stanno vivendo un grande reset, a livello dirigenziale e a livello societario. La Juventus che verrà seguirà una nuova strategia e la linea guida sembra essere quella di un ritorno alle origini: alla Continassa si potrebbe tornare a puntare sugli italiani. Il primo ad essere insidiato da questa scelta sarebbe José Mourinho.

La stagione in corso non ha portato troppe buone notizie per la ‘Vecchia Signora’, invischiata in vicende giudiziarie che ne stanno compromettendo il campionato attuale e che potrebbe avere ripercussioni anche sulle prossime annate. L’aspetto più positivo, tuttavia, è da ritrovare nello spazio ricevuto dai giovani lanciati da Massimiliano Allegri e dalle risposte che hanno dato sul campo. Nicolò Fagioli è diventato una certezza e un’assoluta risorsa per il tecnico livornese, ma anche Fabio Miretti sta continuando il proprio processo di crescita. In prestito al Monza, poi, Nicolò Rovella sta confermando di essere uno dei talenti più importanti del calcio italiano e i tempi sembrano maturi per un suo ritorno in estate. Anche sul mercato, la nuova linea della Juventus avrebbe messo gli occhi su un uomo che tanto piace a Mourinho.

Non solo Miretti, Fagioli e Rovella | La Juventus sfida Mourinho per Frattesi

Oltre alle risorse interne e ai tanti giovani presenti nella NextGen e nella Primavera di Montero, i bianconeri starebbero pensando di puntare sugli italiani anche nel prossimo mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe riavviato i contatti con il Sassuolo per Davide Frattesi. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, il centrocampista classe ’99 è un obiettivo della Roma, che ci ha provato anche negli ultimissimi giorni del mercato invernale. In estate i capitolini riproveranno a dare l’assalto a Frattesi, che ha già vestito la maglia giallorossa nelle giovanili.

Oltre al mercato, a Monza la Juventus non ha solamente Nicolò Rovella: anche Filippo Ranocchia è un talento da tenere monitorato e che gode di grande stima all’interno della società piemontese. Quando sarà passata la bufera giudiziaria, la Juventus dovrà fare la conta dei danni e poi programmare la risalta: la ‘Vecchia Signora’, ancora una volta, potrebbe ripartire dagli italiani.