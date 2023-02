Svolta tra Inter e Milan: il bomber può partire subito

Dopo il derby perso ieri sera contro i nerazzurri, ecco un’altra sconfitta per i rossoneri sul mercato

E’ stato un derby per buona parte del match giocato a senso unico, quello conquistato ieri sera dall’Inter su un Milan senza identità. Una gara ampiamente dominata dai nerazzurri di Simone Inzaghi, ma rimasta comunque in bilico sino all’ultimo minuto per il vantaggio minimo nel risultato.

Per la formazione di Stefano Pioli prosegue quindi un periodo nero in un 2023 che peggio di così non poteva aprirsi. La sconfitta del derby ha fatto tra le altre cose scivolare il Milan a -5 punti dal secondo posto, ma soprattutto momentaneamente fuori dalla zona Champions League. Un calo sia sotto l’aspetto fisico che mentale per una squadra che sembra non riuscire a ritrovare i propri principi che l’avevano portata a conquistare lo scudetto nella scorsa stagione.

Un’altra brutta notizia per il Milan potrebbe presto arrivare anche sul mercato. Uno dei grandi obiettivi della prossima estate, condiviso anche sulle agende di Inter e Juventus, potrebbe sfumare nel giro di pochi giorni. Il profilo è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, bomber del Chelsea deluso dopo essere stato escluso da Graham Potter dalla lista Champions League per le fasi finali della competizione.

Calciomercato Inter e Milan, Aubameyang ceduto in MLS

Scontento per il trattamento ricevuto, Aubameyang potrebbe non attendere la fine del campionato per cambiare aria.

Dopo la chiusura della sessione invernale, infatti, Milan, Inter e Juve speravano di poter attendere la prossima estate per tentare l’assalto low cost. Secondo quanto riportato da ‘Relevo’, invece, l’ex Barcellona potrebbe cambiare maglia a stretto giro. A tentarlo è la MLS, campionato statunitense che aprirà il prossimo 10 febbraio la finestra per i trasferimenti fino al prossimo 4 maggio.

In pole position per l’attaccante c’è il Los Angeles FC, club che vede tra le proprie fila campioni del calibro di Giorgio Chiellini. Un’offerta che l’attaccante gabonese sta ovviamente valutando in virtù del suo nuovo status all’interno dello spogliatoio del Chelsea. I due club stanno trattando in queste ore una possibile cessione che metterebbe fine una volta per tutte alle speranze di un ritorno nel calcio italiano.