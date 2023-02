Aubameyang accende il derby: blitz e ostacolo Juve, cosa sta succedendo

Il bomber è stato scaricato, blitz a Milano: è sfida a tre tra Inter, Milan e Juventus, cosa sta succedendo

Questa sera Inter e Milan si sfideranno in un derby particolarmente importante. Inzaghi e Pioli devono dare un segnale al campionato e alla stagione e farlo nella stracittadina avrebbe un’importanza ancora maggiore.

Un segnale lo ha già dato anche la Juventus, vincendo in coppa Italia contro la Lazio e mostrando di avere ancora voglia di chiudere al meglio una stagione condizionata dalle note vicende extracampo.

Vicende che potrebbero anche avere un impatto sul futuro calciomercato della società bianconera. Proprio in tema di mercato, la Juve potrebbe sfidare Inter e Milan per un’occasione proveniente dalla Premier League. La rottura con il club è conclamata e il bomber non aspetta altro che l’opportunità di andare via: è già stato a Milano, un indizio per il futuro?

Calciomercato, Aubameyang in Serie A: cosa sta succedendo

E’ Pierre-Emerick Aubameyang il calciatore che potrebbe diventare un’occasione per le big di Serie A. Il gabonese è in rotta con il Chelsea che, dopo la faraonica campagna acquisti, ha deciso di non inserire l’ex Barcellona nella lista Champions.

Un’esclusione che non può aver fatto piacere al calciatore che con Potter sta vedendo poco il campo. Appena cinque presenze e 114 minuti complessivi nel 2023 per lui con tanta panchina e una sola partita da titolare. Un impiego che non soddisfa il calciatore arrivato a settembre dalla Spagna e autore di tre reti in stagione. Per provare a mitigare il dispiacere di non vedere il suo nome nella lista consegnata alla Uefa, Aubameyang – come testimoniato sui social – è volato a Milano per trascorrere un po’ di tempo in famiglia. Quella Milano che lo ha ospitato da giovane e che potrebbe tornare ad ospitarlo anche il prossimo anno.

L’addio al Chelsea è altamente probabile e il suo nome – pur considerando l’ostacolo rappresentato dall’elevato ingaggio – potrebbe fare gola alle due milanesi, entrambe con l’esigenza di intervenire nel reparto avanzato. Lì dove potrebbe fare qualcosa anche la Juventus, soprattutto se dovesse andare via Dusan Vlahovic corteggiato anche – ma non solo – dal Chelsea.