Inter, ribaltone in difesa: l’allenatore l’ha messo in vendita

Il club nerazzurro sta lavorando sul mercato per trovare al più presto un sostituto di Milan Skriniar per il reparto arretrato

Dopo il caso che ha scosso il mondo interista, per la prima volta dopo aver firmato un pre-accordo con il Paris Saint Germain, ieri sera Skriniar è sceso in campo in una partita delicata come il derby contro il Milan. Una prestazione più che sufficiente per il centrale slovacco che sembra aver ritrovato serenità.

Il ritorno in campo del difensore, assente sia contro la Cremonese per squalifica e che in Coppa Italia di fronte all’Atalanta per scelta dell’allenatore, non è stato accompagnato dai fischi di San Siro. A ricucire il rapporto con la tifoseria, infatti, è stato un colloquio andato in scena ad inizio della scorsa settimana tra lo stesso Skriniar ed alcuni rappresentanti della Curva Nord che hanno compreso le ragioni che hanno portato il ragazzo a rifiutare il rinnovo con l’Inter.

Per questo motivo, come ribadito anche da Simone Inzaghi lo scorso sabato, il centrale verrò regolarmente utilizzato sino alla scadenza del contratto fissata per la prossima estate. Un nuovo equilibrio ritrovato all’interno dello spogliatoio che non esonera però la dirigenza da un compito molto importante, quello di trovare al più presto un erede di Skriniar per ricomporre dalla prossima stagione una linea difensiva di altissimo livello.

Calciomercato Inter, Maguire in vendita: la scelta di ten Hag

Alcuni dei profili osservati dall’Inter lo scorso gennaio come alternative a Skriniar, erano stati individuati in Premier League.

In un primo momento i dirigenti nerazzurri avevano chiesto informazioni su Lindelof, vecchio pallino di Piero Ausilio di proprietà del Manchester United. Dopo aver incontrato però il muro dei ‘Red Devils’ dinnanzi ad una richiesta per il prestito, dall’Inghilterra avevano immediatamente accostato all’Inter il nome di Harry Maguire, il difensore da quasi 90 milioni in rotta con Erik ten Hag.

Nonostante un reale interesse nei suoi confronti non sia stato successivamente confermato, secondo ‘Sky Sports’ in estate Maguire potrebbe realmente dire addio al Manchester United. L’allenatore olandese lo avrebbe già inserito nell’elenco dei cedibili e, alle giuste condizioni economiche, potrebbe realmente essere valutato dall’Inter come ricambio per la difesa.