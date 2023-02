DIRETTA Serie A: Fiorentina-Bologna 1-1 Saponara pareggia subito LIVE

Posticipo delle 18 della ventunesima giornata di Serie A, Fiorentina-Bologna verrà seguito in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, la Fiorentina ospita oggi il Bologna in un “derby dell’Appennino” molto importante per la classifica. Distante due punti dai felsinei, la Viola spera in una vittoria per completare l’operazione sorpasso ai danni dei rossoblu.

Senza gli infortunati Castrovilli e Sottil, la squadra di Vincenzo Italiano nella gara di andata concesse la prima vittoria stagionale agli emiliani, nella partita allenata da Vigiani prima dell’approdo di Thiago Motta in panchina. La squadra ospite arriva da tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio) e spera di centrare il secondo successo consecutivo in trasferta.

Un’impresa sicuramente non facile, se si considera che l’ultimo successo bolognese in terra fiorentina risale addirittura al 17 gennaio del 2010. Dopo di allora, sono arrivati tre pareggi e ben otto sconfitte. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida dello stadio “Artemio Franchi”.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* 56, Inter 40, Roma* 40, Lazio 38, Milan 38, Atalanta* 38, Torino* 30, Udinese* 29, Empoli* 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24; Juventus**, Lecce* 23 e Sassuolo*; Salernitana 21, Spezia* 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese* 8.

* una partita in più

** 15 punti di penalizzazione