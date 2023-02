Gasperini furioso, “sostituito” a fine match

Sassuolo-Atalanta, le parole di Marino ai microfoni di Sky in merito alle due espulsioni rimediate dalla sua squadra. La frecciata non passa inosservata.

Il Sassuolo centra il bis e dopo aver battuto il Milan a San Siro stende anche l’Atalanta tra le mura amiche. A decidere la sfida una perla di Laurentié, che dopo essere riuscito a sgusciare nel cuore dell’area di rigore degli orobici ha battuto Musso con una conclusione imprendibile. Ad imprimere una svolta importante alla gara, però, è stata anche l’espulsione comminata a Maehle. Di questo e di tanto altro ha parlato il dg degli orobici, Marino, ai microfoni di Sky nel post partita. Gasperini, infatti, visibilmente nervoso nel corso della gara, ha deciso di non presentarsi ai microfoni. Ecco le parole di Marino:

GARA – “In questo momento non c’è un clima di grande serenità. Quest’oggi sono comparsi i fantasmi dello scorso anno, quando nel girone di ritorno ci sono stati 12-13 episodi che hanno influenzato in qualche maniera la nostra corsa per l’Europa. Avevamo ragione noi, a fine stagione guardando gli episodi sono risultati determinanti. La gara di oggi è partita in salita, già dal quarto minuto il fallo fischiato a Maehle lanciato in porta…non si capisce per quale motivo il difensore sia saltato. Abbiamo fatto un girone d’andata in crescita a livello arbitrale, nel senso che si è arbitrato valorizzando maggiormente il calcio, dove anche il tackle ha il suo valore. Oggi si sono fatti due passi indietro: l’espulsione l’avete commentata voi, ma anche troppi gialli non avevano senso.

INCONTRI CON GLI ARBITRI – “Anche il mister fece un incontro in cui disse che il calcio ha una sua dinamicità che va sostenuta. Si è visto un episodio per certi aspetti simile nelle scorse settimane, un intervento di un calciatore dello Spezia che scivolando colpiva l’avversario della Roma e si è dibattuto se fosse fallo o non fallo. Qui siamo in un caso analogo che è diventato rosso su una chiamata del VAR che per me non ci sta.

ERRORI ARBITRALI – “La nostra arrabbiatura è legata al fatto che c’è un passato, una stagione scorsa che ci ha fortemente penalizzato e questa sera abbiamo rivisto delle situazioni. Vorremmo che la linea di quest’anno fosse riconfermata. Abbiamo sempre criticato il modo di arbitrale al piccolo tocco, la simulazione: vorremmo che si ritornasse al vecchio metro di giudizio. Gli errori ci stanno, vorrei però che il metro del girone d’andata fosse confermato.Nel girone d’andata questa partita è stata con il maggiore tempo effettivo, con 63 minuti, Oggi non mi sembra, anche se non ho i dati sotto mano.

TEMETE DI ESSERE PENALIZZATI? “Se mi vedete ancora qui, i fantasmi sono ancora in giro…speriamo di no. Oggi magari è stata una giornata nera o magari grigia da parte di qualcuno, sono errori pesanti comunque.