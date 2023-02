Si infiamma la corsa Champions: espulsione e caos Atalanta

Un rosso destinato a far discutere quello sventolato stasera dall’arbitro Marcenaro. Ecco cosa è successo

Si complica la partita dell’Atalanta alla mezzora del primo tempo. I bergamaschi sono rimasti in dieci per l’espulsione di di Joakim Maehle.

Una decisione, presa da Marcenaro, richiamato al VAR, destinata a far discutere non poco. Il fischietto aveva optato per un cartellino giallo ai danni dell’esterno dell’Atalanta, autore di un intervento a limite su Berardi. Una volta riviste le immagini, però, l’arbitro non ha avuto dubbi e ha tramutato l’ammonizione in rosso.

Gian Piero Gasperini è così andato su tutte le furie, non comprendendo la decisione presa da Marcenaro. Sui social sono in molti a pensarla come il tecnico dell’Atalanta.

Sassuolo-Atalanta, errore dell’arbitro: tutti d’accordo

Anche il giornalista, Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, non ha dubbi in merito al rosso dato a Maehle: “A me pare assurdo il rosso, per di più al Var: tocca prima il pallone e poi il piede gli scivola”.

Dagli studi di Dazn, anche Marelli era più propenso per un’ammonizione: “Col fermo immagine può sembrare rosso pieno. In realtà manca la velocità, secondo punto il ginocchio al momento del contatto è piegato. L’espulsione è eccessiva”.

L’Atalanta giocherà più di un’ora con l’uomo in meno. Per i nerazzurri sarà importante far punti per restare aggrappati al treno Champions. Sabato gli uomini di Gasperini, invece, saranno chiamati a giocare all’Olimpico, contro la Lazio, chiaramente senza Maehle.

Maehle espulsione esagerata. — Alessandro Auz 🇳 (@AleAuz86) February 4, 2023

A me pare assurdo il rosso a Maehle, per di più al Var: tocca prima il pallone e poi il piede gli scivola#SassuoloAtalanta — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 4, 2023

Rosso a Maehle incomprensibile. Incomprensibile — Laudantes (@Laudantes) February 4, 2023