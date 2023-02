Inter-Milan, Pioli blinda i rossoneri e dice tutto su Ibra: “Ecco la verità”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del derby di Milano, in programma domani alle 20:45

È vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, che stanno vivendo una crisi profonda, affronteranno domani l’Inter per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A.

Non c’è miglior match per rialzare la testa. Servono segnali importanti dopo le ultime disastrose partite. Pioli è così pronto a cambiare volto al suo Milan.

Nel corso della conferenza stampa, però, non sono arrivate indicazioni in merito ad un possibile cambio di modulo. Il mister non ha voluto rispondere a chi gli chiedeva di un centrocampo schierato a tre. E’ stato ermetico come d’altronde Milanello. Dal centro sportivo di Carnago, più blindato del solito, filtrano davvero poche notizie.

Pioli, che ha provato anche la difesa a tre, dovrebbe comunque puntare sul 4-3-3, con Krunic e Tonali sicuri del posto in mediana. Per l’altra maglia attenzione alla sorpresa Messias ma sono in corsa Pobega e soprattutto Vranckx. In avanti è Saelemaekers il favorito a completare il tridente con Leao e Giroud. In difesa dovrebbe rivedersi Simon Kjaer. Come detto, però, nessuna indicazione, in merito, alla formazione dalla conferenza stampa.

Pioli ha voglia, comunque, di ritrovare la sua squadra, quella che entusiasmava tutti, dopo una settimana di allenamenti importanti: “Abbiamo lavorato con attenzione e determinazione – ha ammesso il tecnico -. Domani abbiamo una grande opportunità. E’ vero che l’Inter ci arriva meglio ma abbiamo la possibilità di essere migliori in campionato. Le critiche non sono eccessive, solo le persone mediocri non ammettono gli errori. Io rimango convinto di allenare un gruppo speciale e non normale e questa settimana di lavoro me lo ha dimostrato. Non abbiamo perso lo spirito ma dobbiamo dimostrarlo. Ora bisogna riavvolgere il nastro”.

Pioli così punta ancora un volta tutto sul gruppo, negando frizioni interne: “Non è così, sarebbe più facile… Nessuno ha mostrato atteggiamenti negativi. Siamo un gruppo unito e consapevole che bisogna fare molto di più“.

Inter-Milan, ecco come sta Ibra: parla Pioli

Capitolo a parte merita Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante ieri – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – è tornato ad allenarsi in parte col gruppo. Il giocatore, andato sotto i ferri lo scorso maggio, sta lavorando duro per tornare. Si è sperato di rivederlo col Tottenham ma non sarà così.

Pioli, in conferenza stampa, ha dunque voluto spiegare l’esclusione dello svedese dalle liste Champions: “La sua importanza è tangibile – afferma il mister -. Ieri ha fatto una parte con noi, oggi no. Purtroppo le partite col Tottenham arrivano presto. Mi auguro che possa tornare a giocare ai suoi livelli visto quello che sta facendo per rientrare. Lui non molla, va sopra il dolore. Non avendo garanzie, però, non potevo fare altre scelte”.

L’augurio di tutti è che Ibra possa dare una mano alla squadra a conquistare un piazzamento in Champions – “Arrivare tra i primi 4 posti è un obiettivo importante – dichiara Pioli -. E’ il Napoli che sta facendo qualcosa di impressionante, viene difficile riprenderlo. Invece con le altre siamo lì e abbiamo”.