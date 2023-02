HIGHLIGHTS | Una perla di Laurentié stende la “Dea”: l’Atalanta chiude in 9

Il Sassuolo regola la pratica Atalanta con un gran goal di Laurentié. Ecco cosa è successo nel confronto del “Mapei Stadium”.

Si è chiuso da pochi istanti il confronto di Reggio Emilia tra il Sassuolo e l’Atalanta. Ad avere la meglio sono stati gli uomini di Dionisi, che al termine di una gara molto ben giocata si sono imposti sull’Atalanta per 1-0 in virtù della rete messa a segno da Laurentié.

Tre punti importanti per i neroverdi che riescono a dare continuità al successo ottenuto contro il Milan. Dopo un avvio importante degli orobici, i padroni di casa hanno creato diverse situazioni per far male alla difesa dell’Atalanta, impegnando Musso in almeno tre circostanze. Defrel e Berardi hanno testato i riflessi dell’estremo difensore dell’Atalanta, che si esalta in occasione dell’intervento prodigioso con cui dice di no ad una conclusione a botta sicura di Matheus Henrique. L’espulsione contestata comminata a Maehle, però, si configura come il primo vero turning point che cambia l’inerzia della gara.

Sassuolo-Atalanta 1-0, decide un goal d’autore di Laurentié

Nel secondo tempo il Sassuolo spinge sin da subito sul pedale dell’acceleratore e trova il meritato vantaggio grazie al sigillo deluxe di Laurentié. Conclusione imperdibile quella dell’attaccante transalpino, che impreziosisce con un goal d’autore una prestazione d’alta scuola. L’Atalanta ci prova più con la forza dei nervi che con tecnica e qualità. Sono i neroverdi, anzi, ad avere le migliori chances per chiudere la gara. Al 95′, poi, viene espulso anche Luis Muriel per proteste: il colombiano chiude nel peggiore dei modi una gara nella quale tutta l’Atalanta è apparsa nervosa.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 53, Inter 40, Roma* 40, Lazio 38, Milan 38, Atalanta* 38, Udinese 29, Torino 27, Empoli* 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24; Juventus**, Lecce* 23 e Sassuolo*; Salernitana 21, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese* 8.

* una partita in più

** 15 punti di penalizzazione