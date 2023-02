DIRETTA Serie A, Cremonese-Lecce: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra la Cremonese di Ballardini e il Lecce di Baroni in tempo reale

La Cremonese e il Lecce si affrontano nel primo anticipo del sabato che apre la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Reduci dalla clamorosa impresa in Coppa Italia con la vittoria esterna sul campo della Roma che è valsa l’accesso alla semifinale contro la Fiorentina, i grigiorossi di Davide Ballardini hanno assoluto bisogno di centrare il primo successo in campionato per abbandonare almeno momentaneamente l’ultimo posto in classifica e provare la difficile scalata verso la salvezza. I giallorossi di Marco Baroni, invece, vogliono interrompere la striscia di due sconfitte consecutive contro il Verona e la Salernitana per evitare il rischio di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. All’andata finì con un pareggio 1-1 grazie ai rigori di Ciofani e di Strefezza. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra Cremonese e Lecce in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cremonese-Lecce

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meite, Pickel, Valeri; Dessers, Ciofani. All. Ballardini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Empoli 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus* 23, Salernitana 21, Lecce e Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione