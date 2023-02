Trasferimento saltato per Bakayoko: ecco cosa è successo | CM.IT

Per Bakayoko non si è concretizzato l’addio al Milan negli ultimi giorni di mercato: ecco perché l’affare non è più andato in porto

Bakayoko è stato vicino a dire addio al Milan nel mercato di gennaio. Il centrocampista, di proprietà del Chelsea, nella prima parte di stagione non ha avuto spazio nella squadra di Pioli.

Zero presenze e la sensazione che il suo destino in rossonero sia segnato. Ecco perché con la sessione di mercato invernale ancora aperta, sembrava che il trasferimento fosse scontato. Così non è andata con la trattativa con l’Adana sfumata e le altre piste, dalla Cremonese al Lione, che non sono riuscite a concretizzarsi nell’ultimo giorno utile. Ma qual è il motivo che ha portato al mancato addio di Bakayoko al Milan? Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, un ruolo lo ha svolto anche il mercato faraonico del Chelsea.

I ‘Blues’, infatti, sono stati impegnati fino all’ultimo momento utile per chiudere la milionaria operazione che ha portato Enzo Fernandez alla corte di Potter. Un colpo da oltre cento milioni di euro che ha impegnato tutte le energie dei dirigenti del Chelsea. Ed allora ecco nascere un problema di tempi tecnici per Bakayoko.

Calciomercato Milan, retroscena Bakayoko: perché non è andato via

Già, perché alla base del mancato addio di Bakayoko al Milan ci sono anche i tempi troppo ristretti per risolvere il prestito con il Chelsea, visto che la società londinese era totalmente impegnata nell’affare Fernandez.

Una questione (anche) di tempistiche dunque che ha portato Bakayoko a restare in rossonero. Sperando, in questa seconda parte di stagione, di riuscire a ritagliarsi un po’ di spazio, convincendo Pioli a mandarlo in campo.