A luglio sarà rivoluzione, Vlahovic ha già deciso: è addio

Pronta la super rivoluzione che investirà anche la Serie A: l’estate bollente con almeno 4-5 acquisti

Serie A e Liga hanno fatto la parte dell’agnello in questo calciomercato invernale relazionate agli altri top campionati. Ovviamente la Premier League ha recitato quella del leone, o del lupo se preferite. Più di 800 milioni di euro spesi a gennaio, con il Chelsea ovviamente padronissimo che gonfia il dato in maniera enorme. Mettendo in imbarazzo pure il suo allenatore, Graham Potter, che ora deve lasciare per forza qualche big fuori dai convocati.

In Spagna e in Italia il conto è stato di poco più di 30 milioni di euro spesi, decisamente una cifra ‘povera’ in confronto. Anche perché tutte le big non hanno praticamente fatto operazioni: Inter, Juve, Milan, Real, Barcellona e Atletico Madrid che invece ha ceduto Joao Felix. I Blancos, campioni di tutto in carica, sono pronti però ha scatenarsi la prossima estate continuando il rinnovamento della propria rosa. In questi ultimi anni gli acquisti del Madrid sono stati pochi ma oculati, da Militao a Tchouameni e Camavinga. Poi ha valorizzato due come Vinicius e Rodrygo che già erano stati pagati parecchio ma non erano ancora esplosi. Oltre all’arrivo di Rudiger a zero. In estate, però, la musica cambierà. E anche la Serie A sarà investita da questa onda d’urto.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid si scatena: Vlahovic ha già detto sì

A fare il punto della situazione è Tomas Gonzalez in un video su Twitter. Il Real Madrid, infatti, metterà in atto una sorta di rivoluzione per aprire un nuovo ciclo. Cinque Champions League in otto stagioni sono un bottino clamoroso e leggendario, ma ora è il momento di cambiare pagina. La rosa del Real deve essere anche rinnovato a livello anagrafico, anche se campioni come Kroos, Modric e Benzema sono difficili da lasciare.

In ogni caso Perez sta scandagliando il mercato e avrebbe già individuato con la direzione sportiva almeno quattro-cinque acquisti da mettere a segno. Quello più sicuro è probabilmente Jude Bellingham del Borussia Dortmund, per cui comunque ci sarà bisogno di un esborso enorme, almeno 120 milioni di euro. Poi c’è un difensore come Josko Gvardiol, rivelazione del Mondiale e con una valutazione per il Lipsia già di 80-90 milioni. Se non si arriverà a degli esterni offensivi, si punterà alla cantera: nel mirino Vinicius Tobias del Castilla ma anche Fran Garcia, in forza al Valladolid ma già preso dal Real. E poi la ciliegina sulla torta, ovvero un goleader. Un bomber che risponde al nome di Dusan Vlahovic. Il serbo della Juventus, dice Gonzalez, sarebbe ovviamente contentissimo e avrebbe già espresso la sua volontà di vestire la camiseta blanca. La penalizzazione della Juventus aumenta ovviamente il desiderio da parte del serbo di cambiare aria. Tra l’altro i due club sono amici, si potrebbe favorire una operazione conveniente per entrambi.