La Lazio (e Allegri) lo hanno confermato: via dalla Juventus per la Premier

La Juventus fa i conti con la possibilità che i suoi big vadano via a fine anno: Allegri lo vede bianconero, ma il futuro è in Premier League

La semifinale di coppa Italia come base per la ripartenza, l’ennesima di una stagione che non potrà non essere ricordata per la Juventus.

I bianconeri hanno battuto la Lazio e ora affronteranno l’Inter in una doppia sfida che deciderà una delle finaliste della seconda competizione nazionale. Un torneo che è diventato obiettivo quasi fondamentale per Allegri, considerato che il campionato è condizionato dai 15 punti di penalizzazione e in Europa c’è la spada di Damocle di possibili ulteriori sanzioni della Uefa. Proprio dopo al partita contro la Lazio le parole del tecnico bianconero si sono soffermate su un calciatore indicato come emblema del Dna Juve. E’ Manuel Locatelli l’esempio portato da Allegri per atteggiamento, attaccamento e spirito da mostrare dentro e fuori dal campo.

Parole che possono essere lette come una indicazione chiara sul futuro del centrocampista, ma che così non sono. La programmazione della Juve è legata, inevitabilmente, a quel che accadrà sul versante della giustizia sportiva ed allora anche Locatelli potrebbe lasciare Torino se le cose dovessero mettersi male.

Calciomercato Juventus, Locatelli in Premier

Locatelli, infatti, è uno dei calciatori più apprezzati della rosa bianconera. Il suo nome è stato accostato di recente al Real Madrid, ma è soprattutto la Premier League a poter ‘saccheggiare’ la Juve e non solo.

Così c’è da considerare l’interesse dell’Arsenal per l’ex centrocampista del Sassuolo. I Gunners, primi in Premier, hanno appena acquistato Jorginho e potrebbero riformare all’Emirates Stadium una mediana (quasi) tutta tricolore. Arteta già in passato aveva messo gli occhi su Locatelli e in estate potrebbe anche tornare alla carica. Per convincere la Juventus serviranno almeno quaranta milioni di euro, considerati i trenta più bonus sborsati per acquistarlo dal Sassuolo (riscatto che sarà esercitato a fine stagione). Le sirene della Premier non suonano quindi solo per Chiesa e Vlahovic: c’è anche Locatelli tra i bianconeri che potrebbero approdare in Inghilterra.