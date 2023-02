Doppia bocciatura e ritorno in Serie A: via libera per Inter e Juve

Svelato un retroscena di mercato dello scorso gennaio che potrebbe portare la prossima estate ad un ritorno eccellente in Italia

Sarà una lunghissima giornata di campionato quella iniziata questo pomeriggio con il primo anticipo tra Cremonese e Lecce. Un turno particolarmente frammentato che verrà infatti chiuso il prossimo martedì sera dall’ultimo posticipo in programma, vale a dire tra Salernitana e Juventus.

I bianconeri, dopo la clamorosa sconfitta rimediata la scorsa settimana in casa contro il Monza, hanno risollevato il morale in settimana riuscendo a superare la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri, dunque, se la dovrà vedere in semifinale nel doppio incrocio tra andata e ritorno contro l’Inter, altra super protagonista di questa giornata attesa al derby di domani sera contro il Milan.

Gli stessi nerazzurri potrebbero presto imbastire un duello anche al di fuori del rettangolo di gioco con la Juventus, dunque sul terreno del calciomercato. Uno dei grandi scontenti degli ultimi mesi, dopo aver detto addio al campionato italiano la scorsa estate, starebbe spingendo sull’acceleratore per tornare. Il nome in questione è quello di Franck Kessié, l’ex centrocampista del Milan passato lo scorso luglio a parametro zero al Barcellona.

Calciomercato Inter e Juve, l’Arsenal rifiuta Kessié: può tornare in Italia

Stando ad un retroscena di mercato dello scorso gennaio raccontato da ‘El Nacional’, Kessié era stato vicinissimo a lasciare il Barcellona dopo appena sei mesi.

Il calciatore, poco utilizzato da Xavi nella prima parte di stagione, era stato proposto dagli spagnoli all’Arsenal. A bloccare sul nascere una possibile trattativa è stato però il tecnico Arteta, il quale ha infatti indirizzato il club londinese verso un altro grande obiettivo del centrocampo come Jorginho, ingaggiato nelle ultimissime ore di mercato.

Dopo essere stato messo ai margini dal Barcellona nei primi mesi, quella dell’Arsenal nei suoi confronti arriva come una seconda pesante bocciatura. Una buona notizia però sia per l’Inter che per la Juventus, che in vista della prossima estate cercheranno di assecondare il ritorno in Serie A di Kessié uno anno dopo aver detto addio ai rossoneri.