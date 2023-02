Stangata Roma, ufficiale: squalificato un mese

Tegola per la Roma: ufficiale la squalifica per un mese dopo la partita di Coppa Italia contro la Cremonese

La partita contro la Cremonese continua a portare strascichi per la Roma. I giallorossi sono stati clamorosamente eliminati dalla Coppa Italia ai quarti di finale, sprecando così una grandissima occasione visto che da quella parte di tabellone erano già state fatte fuori Napoli e Milan.

Non solo, perché la disfatta contro la squadra di Ballardini ha prodotto anche degli effetti disciplinari, ufficializzati in questi minuti dal Giudice Sportivo. Mano pesante infatti per Salvatore Foti, vice allenatore giallorosso espulso mercoledì sera, che è incappato in una squalifica di un mese. La spiegazione del comunicato: “Perchè, al 33° del secondo tempo, alzatosi dalla propria panchina, rivolgeva agli Ufficiali di gara, urlando, ripetute espressioni offensive. Per avere inoltre, come rilevato dai rappresentanti della Procura federale, rivolto, al 29° del primo tempo, dopo la segnatura della rete della Cremonese, frasi minacciose verso un dirigente della squadra avversaria. Per avere inoltre proferito, al 34° del secondo tempo, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, ripetute espressioni blasfeme allontanandosi dal recinto di giuoco. Per avere, infine, dopo il termine della gara, posizionatosi davanti allo spogliatoio del Direttore di gara, rivolto al medesimo ulteriori espressioni offensive con tono minaccioso”.

Foti sarà squalificato fino al 28 febbraio, quindi per tutto il mese. E pensare che con lui in panchina, quando chiamato a sostituire Mourinho. Sul comunicato del Giudice Sportivo, però, il vice-allenatore della Roma non è l’unico ‘cattivo’: squalificato Zaccagni (ammonito in Juve-Lazio, era diffidato), ma anche due collaboratori di Sarri. Il primo è Massimo Nenci, l’altro è Alessandro Fonte, entrambi squalificati fino al 9 febbraio. Entrambi per le proteste animate verso l’arbitro. Stesso stop anche per Stefano Rapetti, preparatore della Roma. Infine 4mila euro di ammenta dal Torino per aver ritardato l’inizio del secondo tempo di due minuti.