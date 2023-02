Zaniolo-Lista UEFA: tutti i motivi della decisione ufficiale

Nuovo capitolo del caso Zaniolo: è arrivata la decisione di Josè Mourinho e della Roma sulla lista per l’Europa League

Si aggiunge un nuovo capitolo del caso Zaniolo. Settimane di tensione tra la Roma e il calciatore che avrebbe voluto lasciare la Capitale nel mercato di gennaio.

Una volontà che non si è esaudita a causa del mancato accordo tra le varie pretendenti e la società giallorossa. Il club non si è smosso dalla volontà di cedere Zaniolo soltanto con una formula che ne certificasse l’addio a titolo definitivo e nessuna società, Bournemounth a parte, è arrivato a presentare un’offerta che potesse soddisfare questa richiesta.

Da qui si è arrivati alla conferma di Zaniolo e si dovrà capire ora quel che accadrà nei prossimi mesi. La prima decisione è arrivata ieri entro la mezzanotte con la presentazione della lista per l’Europa League. Josè Mourinho ha inserito il numero 22 giallorosso tra i giocatori che potranno partecipare alle partite della competizione continentale. Ma si tratta di una iscrizione avvenuta in maniera piuttosto ‘particolare’. Una scelta che arriva dopo la lettera di Zaniolo destinata a tifosi e società.

Roma, la lista Uefa: Zaniolo è dentro ma solo a titolo ‘formale’

Una lettera nella quale Zaniolo ha raccontato la sua versione degli ultimi avvenimenti e del suo rapporto con la piazza, concludendo stendendo la mano a società e piazza.

“Il futuro è nelle nostre mani – il messaggio del calciatore a chiusura della lettera -: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma“. Una mano che, evidentemente, non è stata presa da Mourinho e la società, confermando la distanza che c’è tra le parti e non solo. Zaniolo (che negli ultimi giorni non si è allenato) è stato infatti incluso nella lista per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Ma nella parte della lista comprendenti i giovani formati in Italia. Trattasi di una presenza dunque a titolo formale, per permettere al club di rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, ma il giocatore rimane al di fuori del progetto. Escluso invece Camara, uscito definitivamente dai radar dell’allenatore. Zaniolo, inoltre, nei giorni scorsi aveva inviato un certificato medico dove chiedeva di restare a riposo per 30 giorni. L’attaccante è stato sottoposto a una visita psicofisica questa mattina a Trigoria dalla staff medico della Roma che ha confermato lo stop al giocatore, accogliendo quindi la sua richiesta.