Messi ai saluti, il Psg lo rimpiazza con un Nazionale italiano

Novità importanti in ottica calciomercato Psg: in stallo il rinnovo di Messi, al suo posto Al Khelaifi pensa ad un Nazionale italiano

Lionel Messi viaggia verso il suo ottavo Pallone d’Oro dopo aver condotto l’Argentina a vincere i Mondiali in Qatar. “Per me questa è praticamente la fine della mia carriera e non credo ci potesse essere un finale migliore di questo” ha detto la Pulce ai microfoni di ‘Olè‘.

Coronato il sogno di laurearsi campione del mondo, Messi adesso proverà a portare la prima Champions League al Paris Saint-Germain, prima di decidere il suo futuro. In scadenza di contratto a giugno con il club capitolino, non ha ancora deciso se proseguire la sua carriera in Francia: “Copa America 2024 e Mondiali 2026? Non lo so, ho sempre detto che è molto difficile per me arrivarci a causa della mia età. Amo giocare a calcio, amo quello che faccio e finché starò bene, fisicamente in forma e mi diverto ancora, lo farò. Ma penso che ci sia ancora molta strada da fare prima del prossimo Mondiale… Presto compirò 36 anni, vedrò dove va la mia carriera, cosa farò e questo dipende da tante cose”. Di certo il presidente Al Khelaifi non si farà trovare impreparata e sta già vagliando i possibili sostituti del campionissimo argentino insieme al Ds Campos. Una pista porta in Serie A.

Calciomercato Psg, post Messi: spunta Zaccagni come opzione low cost

Da Salah a Rashford passando per Griezmann e Dembele fino ad arrivare a Vinicius: tanti sono stati i nomi accostati al Paris Saint-Germain in queste settimane. L’ultimo nome in ordine di tempo risponde a quello di Mattia Zaccagni.

Stando a quanto affermato nel programma ‘BeSoccer’ e riportato da ‘Diario Gol’, infatti, il Psg avrebbe messo gli occhi anche sull’esterno d’attacco della Lazio in caso di addio di Messi. Con 8 gol e 4 assist in 18 presenze in Serie A il pupillo di Sarri sta vivendo una delle sue migliori stagioni ed il tecnico Galtier lo avrebbe sponsorizzato ai dirigenti parigini come operazione a costi più contenuti rispetto ai profili sopra riportati per restare dentro i paletti del fair play finanziario. Zaccagni troverebbe ad aspettarlo altri due Nazionali italiani come Donnarumma e Verratti.