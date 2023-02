Colpo di scena Ziyech: intrigo last minute, destinazione a sorpresa

Calciomercato Milan e Roma, la telenovela Ziyech si arricchisce di una nuova puntata. Le ultime dalla Francia.

Da pochi giorni si è chiusa una sessione invernale di calciomercato che non ha regalato spunti interessanti per i top club di Serie A.

Alla luce delle ben note vicissitudini economico-finanziarie, infatti, si è pensato prima a sistemare il bilancio con cessioni mirate. La Premier League, invece, ha evidenziato ancora una volta il proprio peso specifico dirompente, con Chelsea, United, Newcastle e Tottenham che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo. Anche il Leeds ed il Bournemouth si sono resi protagonisti di trattative importante, alcune delle quali hanno coinvolto anche compagini di Serie A. Ne sa qualcosa la Roma, ad esempio, molto vicina a concludere con il Bournemouth la trattativa per Zaniolo, prima che il no dell’esterno offensivo giallorosso facesse saltare il banco. E pensare che Pinto aveva già avviato contatti importanti in vista del potenziale erede del 22. Nella lista del GM della Roma figurava – tra gli altri – anche il nome di Hakim Ziyech.

Spunta l’ipotesi Al-Nassr per Ziyech: lo scenario

Alla fine però i giallorossi hanno sondato esplorativamente il terreno, non affondando il colpo. Il club più vicino a mettere le mani su Ziyech è stato infatti il Psg. L’approdo dell’ala offensiva marocchino all’ombra della Tour Eiffel è saltata solo per delle problematiche riscontrate negli scambi finali di documenti. Situazione che ha mandato su tutte le furie il club parigini, che aveva già chiuso la trattativa con il Chelsea con la formula del prestito.

Il calciatore, che si era già recato a Parigi per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo nuovo contratto, è stato costretto a fare ritorno a Londra. Il Chelsea, però, lo ha regolarmente inserito nella lista UEFA, con Potter che ha deciso di schierare Ziyech da titolare nel corso della sfida con il Fulham. Un segnale importante che però non ha allontanato le voci di mercato. Secondo quanto riferito da “Le10Sport.com”, infatti, sulle tracce del funambolico esterno si sarebbe messo l‘Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il classe ’93 non avrebbe chiuso le porte ad un eventuale trasferimento negli Emirati Arabi, con la trattativa che potrebbe scaldarsi nel corso delle prossime ore. La partenza last minute di Ziyech non è affatto da escludere. La campagna trasferimenti negli Emirati Arabi, lo ricordiamo, chiuderà l’8 febbraio.