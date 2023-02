Colpo di scena, salta tutto per un errore nei documenti: ricorso immediato

Nel calciomercato i colpi di scena sono dietro l’angolo, così una trattativa già chiusa è saltata clamorosamente per un errore grossolano nei documenti: ricorso in federazione

Il calciomercato invernale di gennaio si è appena concluso, ma i colpi di scena non stanno mancando anche a poche ore dal gong finale. E quello che succede è senza dubbio clamoroso, per il livello del calciatore ma soprattutto dei club coinvolti nell’affare. Senza contare che può interessare anche i club italiani. Una ufficialità mai arrivata e che ora è più che in pericolo, anzi al momento è proprio saltata.

Ieri vi abbiamo raccontato della trattativa per Hakim Ziyech al PSG. Un gran colpo per i parigini, soprattutto considerando la formula, ovvero un prestito. Con Roma e Milan costrette a guardar muoversi un giocatore che entrambe avrebbero acquistato volentieri a gennaio. La permanenza di Zaniolo e la mancanza di fondi hanno disinnescato la situazione per entrambe. Soprattutto per i giallorossi l’idea era importante, ma non c’è stato modo. Così è spuntata nelle ultime ore di mercato la pista PSG per il marocchino del Chelsea, che tra l’altro è volato subito a Parigi, ovviamente impaziente di cominciare questa nuova avventura. Ziyech ha fatto le visite, mancava sostanzialmente solo l’ufficialità e il rituale scambio di documenti. Una formalità, almeno in teoria, visto che qui arriva il colpo di scena.

Clamoroso Ziyech-Psg: salta per un errore nei documenti. Ora il ricorso

Già nella tarda serata di ieri si cominciato a parlare del naufragio clamoroso dell’operazione di Ziyech dal Chelsea al PSG in prestito. Il corto circuito è avvenuto allo scambio dei documenti. A quanto pare, ci sono stati degli errori – teoricamente da parte dei Blues – nella sottoscrizione dei contratti rimandati al club parigino. Incartamenti che, quindi, non sono ovviamente depositabili.

Una vicenda clamorosa, soprattutto se si pensa alla dimensione delle società in ballo. E di un Chelsea che ha speso quasi 700 milioni in questa sessione invernale. Il mercato in Francia come in Inghilterra si è chiuso ieri a mezzanotte, ma la questione andrà avanti. Il PSG infatti ha presentato ricorso alla federcalcio francese, che verrà discusso questa mattina. Già a breve si dovrebbe conoscere l’esito, ma le sensazioni non sono positive e l’appello dei francesi potrebbe essere seriamente respinto. In tutto questo osservano ancora Roma e Milan, magari per l’estate, visto che Ziyech è un nome che da parecchio circola in ambienti sia rossoneri che giallorossi.