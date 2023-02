Pogba via dalla Juventus: c’è una pista da seguire

Il futuro di Paul Pogba è avvolto dal mistero e si fa strada l’ipotesi di un addio a sorpresa: c’è una pista da seguire

Fuori ancora: un affaticamento muscolare non ha consentito a Paul Pogba di prendere parte alla sfida di coppa Italia contro la Lazio. L’ennesimo contrattempo per il centrocampista francese che deve ancora fare il suo debutto nella seconda avventura in bianconero.

Una situazione che sta diventando complicata da gestire con Allegri che ha spiegato che con l’ex United occorre andare con i piedi di piombo e vivere alla giornata. Una prospettiva che non può certo entusiasmare, considerando che Pogba è stato scelto per far fare il salto di qualità al centrocampo juventino. Obiettivo, finora, non centrato anche perché non è mai sceso in campo e mai Allegri ha potuto contare su di lui. Ed allora di perplessità sul suo futuro è inevitabile che ne vengano fuori, nonostante Rafaela Pimenta, agente del calciatore, ha spiegato che Pogba ha sposato la Juventus. I matrimoni vanno fatti in due ed allora, soprattutto se i prossimi mesi non dovessero vedere il ritorno in campo ad alto livello del francese, un addio non è da escludere a priori.

Calciomercato Juventus, Pogba via: lo scenario

Ovviamente bisognerà capire quale squadra avrà voglia di puntare su un calciatore che quest’anno non è mai sceso in campo e a quale condizioni vorrà prenderlo.

Molto dipenderà dai prossimi mesi ma, stando a quanto scrive su Twitter ‘indykaila News’, c’è un club di Premier League che potrebbe accogliere volentieri Paul Pogba. Si tratta del Newcastle, attualmente impegnato nella lotta per un piazzamento Champions nel campionato inglese. I Magpies sono terzi, con tre punti di vantaggio (e una partita in meno) dal Tottenham di Conte. La società inglese ha le disponibilità economiche per tentare Pogba anche dal punto di vista dell’ingaggio e, un eventuale piazzamento tra le prime quattro, potrebbe agevolare le cose visto che la Juve potrebbe non esserci nella prossima Champions. Tutto ancora da valutare, ad ogni modo, con il futuro di Pogba che potrebbe essere lontano da Torino ma ancora in bianconero: il Newcastle ci pensa.