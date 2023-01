Pimenta rassicura i tifosi: “Pogba è sposato con la Juve”

Super ospiti su TV PLAY, a Calciomercato.it: ecco le dichiarazioni di Rafaela Pimenta e Jonathan Barnett. Annuncio anche su Pogba

In diretta ESCLUSIVA dall’Hotel Hilton di Roma, su Calciomercato.it in onda su TV Play, è intervenuta Rafaela Pimenta.

La procuratrice insieme ad un altro super ospite, il famosissimo agente Jonathan Barnett, che si è espresso così sulla situazione attuale e i rapporto con la FIFA: “Non c’è niente da condividere con Gianni Infantino, non c’è niente di cui discutere con la FIFA. Non ci sono rapporti tra grandi agenti internazionali e la FIFA. Le porte sono aperte per la Fifa e per Gianni Infantino. Più volte abbiamo chiesto un confronto per discutere e creare un percorso condiviso, ma non c’è stata una vera e propria apertura al mondo degli agenti”. Un commento anche sulla situazione del calcio italiano: “L’Italia può tornare ad essere più forte, vedo molto calcio italiano e mi piace. Ci sono dei percorsi di crescita che possono essere assolutamente intrapresi”.

Così invece Pimenta sul futuro di Paul Pogba: “Se Pogba rimane a Torino? Paul è sposato con la Juve, pensiamo alla Juve”. La potente procuratrice ha rassicurato i tifosi bianconeri.