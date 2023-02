Agente in città: 40 milioni e addio Juve

Il destino di un giovane attaccante sta già infiammando il calciomercato. C’è la Juve di mezzo, ma 40 milioni possono far saltare il banco

Il calciomercato di gennaio si è appena concluso e l’ha fatto con diverse operazioni importanti portate a termine, ma anche con tante altre che, invece, non sono andate a buon fine.

In prospettiva futura, in ogni caso, ci sono diversi affari che restano caldi e, anzi, che richiedono tempestività da parte dei club interessati per conquistare i profili che potrebbero svoltare gli obiettivi e le ambizioni delle big. Uno di questi è Vitor Roque: parliamo di un giovanissimo bomber brasiliano che ha già rubato gli occhi di mezza Europa. Da mesi vi stiamo raccontando del forte interesse della Juve per un ragazzo che non ha compiuto neanche 18 anni, ma sembra avere le stigmate del predestinato. I bianconeri ora hanno buona compagnia: il Barcellona è in prima fila per ingaggiare il calciatore, ma attenzione anche a Chelsea, West Ham e PSG. I blaugrana, in ogni caso, hanno tutta l’intenzione di superare gli attuali problemi e bloccare al più presto un bomber capace di prestazioni straordinarie nel Sub-20 in corso, in cui attualmente è capocannoniere.

Il Barcellona vuole anticipare tutti per Vitor Roque: affare da 40 milioni

Il Barcellona infatti, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, è pronto a fare di tutto pur di arrivare il prima possibile a bloccare Vitor Roque.

Da quelli parti, l’hanno individuato come l’erede perfetto di Robert Lewandowski, ma l’Athletico Paranaense chiede 35-40 milioni per cederlo dopo l’investimento importante per prenderlo dal Cruzeiro. Il problema del Barcellona resta il Fair Play Finanziario, ma c’è anche un alleato speciale per portare a buon fine l’operazione, quell’Andre Cury che ha un rapporto ottimo con i blaugrana e presto si trasferirà a Barcellona, promuovendo anche il buon esito della trattativa e che è l’agente del calciatore. Il bomber, inoltre, ha già dato priorità al progetto Barcellona, anche se i catalani sanno che devono fare in fretta per evitare l’intromissione di altri club. In ogni caso, ora la Juve sembra sempre più lontana, mentre dalla Spagna il pressing aumenta.