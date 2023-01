Juve e Inter ora lo sanno: con 35 milioni lo prende il Barcellona

Inter e Juventus sono messe in guarda, il Barcellona fa sul serio e il prezzo sale ancora: ora servono più di trenta milioni

Un sabato sera con l’umore decisamente differente per Juventus e Inter. I bianconeri ottengono l’ottava vittoria di fila grazie alla rete nel finale di gara firmata da Danilo.

Minuti finali che, al contrario, puniscono in maniera pesante i nerazzurri: è Caldirola, con la complicità di Dumfries, a regalare il pareggio al Monza e far andare su tutte le furie Inzaghi, anche per una decisione dell’arbitro Sacchi, avvenuta qualche minuto prima, e non digerita.

Il campo ha detto questo, ma ora è anche tempo di mercato e qualche obiettivo in comune a Juve e Inter c’è. Cherubini sta lavorando, ad esempio, per regalare un terzino ad Allegri, mentre Marotta è impegnato attualmente sul rinnovo di Skriniar ma non perde di vista qualche possibile occasione. Si pensa al mercato di gennaio, ma anche in ottica futura ed è qui che le strade delle due società si incrociano ancora.

Calciomercato Inter e Juventus, sale il prezzo di Vitor Roque

Si parla di Vitor Roque che, come raccontato da Calciomercato.it, piace alle due società italiane e non solo. Il Paris Saint-Germain in Francia, Atletico Madrid e Barcellona in Spagna sono alcune delle big che hanno messo il 17enne attaccante dell’Athletico Paranaense nel mirino.

Del resto il brasiliano non ha fatto nulla per nascondere il proprio talento: 29 presenze e 5 gol nel Brasilerao, due reti in sette partite in Copa Libertadores sono un bottino che chiariscono le potenzialità di questo calciatore. Acquistato per 7,5 milioni dal Cruzeiro, il suo futuro potrebbe essere in Europa per una cifra di vendita ben maggiore. Stando a quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, infatti, il Barcellona si è fatto avanti chiedendo informazioni sul prezzo di Vitor Roque.

La risposta da parte del club sudamericano è stata chiara: servono almeno 30 milioni di euro più 5 di bonus per portarlo nel Vecchio Continente. Il Barça prendendo il 17enne risponderebbe al Real che ha da poco ufficializzato l’acquisto di un altro baby brasiliano: Endrick. Inter e Juventus sono avvisate.