Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 febbraio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 2 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ mette in prima pagina i nuovi problemi fisici di Paul Pogba: “POGBASTA”. Il francese soffre di un affaticamento muscolare e questa sera non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida con la Lazio di Maurizio Sarri. Proprio la Coppia Italia ieri sera ha riservato una sorpresa, con la Cremonese che ha eliminato la Roma: “Mou? No, Ballardini“. Inoltre, non manca lo spazio dedicato al derby di domenica sera: “Capitan Lautaro e l’incubo Calha, Inzaghi scatena gli anti Diavolo”; “Dirigenza riunita, Scaroni parla alla squadra: ‘rialziamoci'”.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia per mano della Cremonese: “FUORI ANCHE MOU”; con il sottotitolo: “Clamoroso flop, 1-2 con la Cremonese. Zaniolo: “Diamoci la mano”. Anche qui viene dedicato spazio al Polpo bianconero. “Allegri amaro: Pogba? Tra due mesi”. Infine, il taglio basso se lo prende il campionato inglese: “Tempesta d’oro sulla Premier”.

La prima pagina di ‘Tuttosport’ si presenta con una domanda: “CHI HA PAURA DEI -15 ALLA JUVE?”. Il sottotitolo spiega meglio: “Nel calcio italiano striscia il timore che la sentenza sulla Juve possa stimolare inchieste su altri club”. Ampio spazio anche al Torino: “Tutti contro Cairo“. Infine, il titolo per l’eliminazione dei giallorossi: “Umiliati Mourinho e la Roma, Cremonese in semifinale”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 2 febbraio 2023

Le prime pagine estere vedono protagonisti due delle principali stelle del calcio mondiale: Vinicius jr e Kylian Mbappé. Da una parte il brasiliano vola e dall’altra il francese è costretto a fermarsi per infortunio.

‘AS’ apre con il brasiliano del Real Madrid: “Vinicious se pone a 200”. Spazio anche all’ennesima vittoria del Barcellona di Xavi: “Otra vez por la minima”. ‘L’Equipe’ mette in prima pagina la paura del Paris Saint-Germain per Kylian Mbappé: “Mauvais Demons”, a meno di due settimane dalla sfida con Bayern Monaco, il calciatore più forte del mondo è costretto ai box per infortunio.