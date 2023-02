Milan, sei mesi alla scadenza: da Ibra ai tanti prestiti, cosa succede

Ultimi mesi di contratto per molti giocatori. Lo svedese vuole riprendersi la scena, per gli altri il destino appare davvero scritto

Ultimo tango… a Milano. Parafrasando il titolo del film degli anni settanta di Bernardo Bertolucci, molti calciatori si apprestano a vivere gli ultimi mesi con la maglia del Milan. Alcuni di questi, come il protagonista della pellicola, sono apparsi fin qui smarriti ma la speranza è che qualcuno possa ritrovarsi, anche per un breve periodo, per riuscire così a dare una mano alla squadra, che ne ha assoluto bisogno.

Stiamo chiaramente parlando di quei calciatori, arrivati in prestito in estate, che non sono riusciti a fornire fino a questo momento alcun contributo. Proveranno a giocarsi tutte le carte a disposizione ma il loro destino appare segnato.

Sembrava poter dare una mano alla squadra Vranckx, avendo dato segnali positivi nei diversi match in cui è stato chiamato in causa. Pochi minuti con Sampdoria, Juve e soprattutto Fiorentina, più che buoni, poi l’ingresso disastroso contro la Roma. Da lì è completamente sparito dai radar di mister Pioli. Le possibilità che il Milan decida di riscattarlo sono, dunque, davvero poche ma chissà che domenica non arrivi un’occasione visto l’infortunio di Bennacer. Per acquistarlo servirebbero una decina di milioni da versare nelle casse del Wolfsburg.

Ce ne vogliono molti di più, invece, per Sergino Dest, praticamente il doppio, 20 milioni di euro. Il Barcellona non ha alcuna intenzione di concedere sconti, consapevole del fatto che in Inghilterra c’è chi è pronto a sborsarli. Il suo contributo fino a qui è stato praticamente nullo. Le ultime prestazioni di Calabria, davvero incolori, potrebbero dargli la possibilità di giocare e fare bene ma il riscatto resterebbe comunque più che complicato.

Situazione diversa è quella, invece, legata a Brahim Diaz. A Stefano Pioli piace tanto ma il Milan, come raccontato su Calciomercato.it, non è disposto a mettere sul piatto quei 22 milioni concordati due estati fa. Servirebbe un forte sconto, da 8-9 milioni. In Primavera se ne saprà di più in merito ma c’è la consapevolezza del fatto che a tenere il coltello dalla parte del manico sono il Real Madrid, che potrebbe decidere di riportarlo a casa, e lo stesso giocatore.

Milan, Ibra pronto per l’ultimo atto

Ci sono poi anche quei calciatori con un contratto in scadenza a giugno. Di Olivier Giroud e della volontà di continuare a giocare con il Milan vi abbiamo parlato ampiamente e si è solo in attesa di una chiamata da parte dei rossoneri per la fumata bianca.

Gli altri elementi della rosa con un accordo che termina in estate sono i due portieri, Mirante e Tatarusanu, e Zlatan Ibrahimovic.

L’operazione di maggio ha portato lo svedese lontano dai campi per mesi ma il suo rientro è ormai vicinissimo. Ha voglia di vivere al massimo quelli che verosimilmente saranno i suoi ultimi mesi in rossonero. Avrà il compito di tirar fuori dalle sabbie mobili il suo amato Milan. Vuol travolgere, ancora una volta tutti, con la sua passione per un ultimo tango… a Milano, magari accompagnato dalle note della Champions League.

Ormai, però, abbiamo imparato a conoscere Ibra e sappiamo che darà tutto senza pensare al futuro, poi a giugno in assoluta autonomia deciderà il da farsi e non si possono escludere sorprese. Ora, nella sua testa, c’è solo il Milan, c’è la grande voglia di aiutare i suoi compagni e mister Pioli. Vuole farlo già contro il Tottenham ma chissà che il suo rientro non arrivi la partita prima. Chiuderanno definitivamente l’avventura al Milan, invece, i due portieri, che non rientrano più nei piani dei rossoneri.