Europa League, lista Juventus UFFICIALE: la decisione su Pogba

Juventus, sono state diramate le liste A e B della compagine bianconera in vista dei prossimi impegni in Europa League.

Non è un periodo facile per la Juventus di Max Allegri, che dopo il KO patito contro il Napoli ha dovuto fare i conti con la penalizzazione inferta dalla Procura Federale e non solo. In occasione delle due sfide casalinghe contro Atalanta e Monza Di Maria e compagni sono riusciti ad ottenere soltanto un punto.

L’ultima sconfitta contro i brianzoli pesa come una spada di Damocle sulle velleità di rimonta della “Vecchia Signora”. La compagine bianconera sembra attraversare un pericoloso periodo involutivo, con Allegri che ha provato a tenere alta la guardia per evitare cali di concentrazione anche nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio. La Juventus dovrà riuscire a rendersi protagonista di una seconda parte di stagione importante, per provare a salvare il salvabile. Un ruolo di nevralgica importanza, sotto questo punto di vista, sarà assunto dal cammino in Europa League. A tal fine trapelano interessanti novità.

Juventus, diramata la Lista per l’Europa League: c’è Pogba

Il 16 febbraio inizierà l’avventura della Juventus contro il Nantes, nella sfida valevole per la gara d’andata dei sedicesimi di Europa League. Sono state diramate le due Liste, la A e la B, relative ai calciatori a disposizione di Max Allegri.

Presente Paul Pogba, così come l’estremo difensore Crespi. Ricordiamo che Allegri qualche ora fa Allegri ha annunciato il nuovo stop del centrocampista francese, out per un affaticamento muscolare. Il recupero del “Polpo” andrà monitorato con attenzione, con Allegri che spera di riaverlo al top della forma – parole sue – entro due mesi. Per quanto concerne i giovani, invece, Soulé ed Iling-Junior fanno parte della Lista B. Ecco tutti i nomi:

LISTA A

1 Szczesny

23 Pinsoglio

36 Perin

48 Crespi

2 De Sciglio

3 Bremer

6 Danilo

12 Alex Sandro

15 Gatti

19 Bonucci

24 Rugani

53 Huijsen

5 Locatelli

10 Pogba

11 Cuadrado

17 Kostic

25 Rabiot

32 Paredes

7 Chiesa

9 Vlahovic

14 Milik

18 Kean

22 Di Maria

LISTA B

41 Garofani

49 Raina

42 Barbieri

20 Miretti

44 Fagioli

45 Barrenechea