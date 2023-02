DIRETTA Coppa Italia, Fiorentina-Torino 0-0: Si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e il Torino di Juric in tempo reale

La Fiorentina ed il Torino si affrontano in una gara di sola andata valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida che si ripropone sullo stesso campo a undici giorni di distanza dalla partita di campionato e che sarà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma 1.

Reduci dal buon pareggio in Serie A in trasferta contro la Lazio, i viola di Vincenzo Italiano sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato la Sampdoria agli ottavi di finale. Di contro i granata di Ivan Juric, privi dello squalificato Djidji e anch’essi derivanti da un pari esterno contro l’Empoli, hanno dovuto superare il Palermo al secondo turno e il Cittadella al terzo prima di portare a termine l’impresa contro il Milan in inferiorità numerica. In campionato i piemontesi si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol di Miranchuk. In caso di parità al novantesimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi passa se la vedrà in semifinale contro la vincente tra Roma e Cremonese. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Torino in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic, Sanabria . Allenatore: Juric.