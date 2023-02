Jovic-gol, la Fiorentina batte il Torino: è in semifinale di coppa Italia

La Fiorentina batte 1-0 il Torino e si qualifica per le semifinali di coppa Italia: i viola sfideranno al vincente di Roma-Cremonese

E’ la Fiorentina la seconda semifinalista di coppa Italia. Dopo l’Inter, i viola staccano il pass battendo per 1-0 il Torino in casa.

La partita è decisa da una rete di Jovic a metà ripresa, ma i granata hanno avuto diverse chance per andare in gol. Nel primo tempo regna l’equilibrio. Occasione immediata per il Torino con Ricci, ma Terracciano è pronto. Non sta a guardare la squadra di casa: conclusione di Mandragora respinta dal palo. Sul finire di tempo è Gonzalez a provarci da lontano ma Milinkovic-Savic respinge.

Nella ripresa il copione non cambia: ci prova Kouame ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. I viola provano a prendere campo e trovano il gol del vantaggio al 65′: cross di Terzic, deviazione di testa di Jovic e palla in rete.

Il Torino fatica a rendersi pericoloso e Juric prova a dare una scossa alla squadra con i cambi. All’82’ è Sanabria ad impegnare Terracciano che risponde presente. Tre minuti più tardi tocca a Miranchuk andare al tiro: palla di poco sopra la traversa.

Il forcing granata non riesce a impensierire più di tanto la compagine viola con la Fiorentina che amministra gli ultimi minuti e trova anche il raddoppio con Ikone al 90′. Sembra fatta, ma Karamoh trova subito la rete e il Torino va all’assalto. Il risultato non cambia però nel recupero: vince la squadra di Italiano e attende ora la vincente di Roma-Cremonese.

FIORENTINA-TORINO 2-1: 65′ Jovic (F), 90′ Ikone (F), 93′ Karamoh (T)