Pinto glissa su Zaniolo: “Non è il momento di parlarne”

Il calciomercato ormai è concluso, ma Tiago Pinto parla chiaro su quanto fatto dalla Roma. Sulla situazione di Nicolò Zaniolo, invece, non si espone

Non è più il momento del calciomercato, dato che la sessione di riparazione si è appena conclusa con vittorie, delusioni e qualche caso rimasto irrisolto.

Uno di questi è sicuramente quello di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo alla fine è ancora nella Capitale e con diversi mesi davanti da gestire con il suo club. Intanto, l’ex Inter si è esposto su ciò che sta accadendo e prima del match tra Roma e Cremonese ne ha parlato anche Tiago Pinto ai microfoni di ‘Mediaset’. Prima, però, ha sottolineato quanto sia importante la Coppa Italia per i giallorossi: “Abbiamo grande voglia di arrivare fino in fondo, dobbiamo giocare questa partita come una finale. Il calendario è solo sulla carta”.

Sul calciomercato Pinto ha tutta l’intenzione di prendersi le sue responsabilità con grande onestà intellettuale: “Sono sempre sincero e nella prossima settimana ne parlerò nello specifico. Avevamo già migliorato tanto la squadra nelle scorse finestre, ma stavolta è stato difficile. È stato difficile per tutti. Abbiamo fatto il possibile, ma non sono soddisfatto del mercato”.

Tiago Pinto su Zaniolo e il suo futuro

Arrivando, invece, a Zaniolo, ovviamente una domanda è stata fatta al dirigente della Roma, ma stavolta ha preferito concentrarsi sul match contro la Cremonese.

Ecco le sue dichiarazioni: “Oggi non è il momento di parlarne, c’è una partita molto importante e dobbiamo concentrarci su questo. Parlerò di Zaniolo al momento giusto, ora pensiamo al match di stasera”. E sul rapporto che Zaniolo ha con i compagni di squadra non arrivano ugualmente risposte chiare: “Capisco la curiosità, ma il club deve prendersi un paio di giorni per valutare la situazione. Parlerò anche di Zaniolo, ma al momento giusto“.