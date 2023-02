Griezmann via senza Simeone: ha un’offerta dalla Serie A

Griezmann via dall’Atletico Madrid senza il ‘Cholo’ Simeone: ha un’offerta anche dalla Serie A. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Con il calciomercato invernale ormai archiviato, ci si proietta già sull’estate e sui big in bilico che potrebbero cambiare nuovamente maglia.

È ancora il caso di Antoine Griezmann, soprattutto se il ‘Cholo’ Simeone dovesse lasciare la panchina dell’Atletico Madrid. “Sono contento che sia con noi ed è un grande giocatore. Posso solo dire che è un calciatore magnifico ed è con noi. In più abbiamo Simeone che è l’allenatore ideale, uno dei nostri grandi punti di forza in questa Champions League”. Negli scorsi mesi il presidente Cerezo si era espresso così sui due. Il futuro di Griezmann e Simeone potrebbe essere così legato, con il francese ex Barcellona che spingerebbe per la cessione in caso di separazione tra i ‘Colchoneros’ e l’Atletico. In questo senso, importanti conferme arrivano direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, può tornare di moda Griezmann: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, l’attaccante francese avrebbe offerte da Chelsea, Manchester United, PSG e anche Juventus.

L’addio possibile insieme a Simeone avrebbe riacceso anche l’interesse del club bianconero sul centravanti francese. L’Atletico, dal canto suo, dovrebbe riscattarlo per circa 20 milioni di euro e con un’offerta da 25 potrebbero cedere nuovamente il giocatore. Anche la Juve è alla finestra in vista del calciomercato estivo.