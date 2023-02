Allegri subito esonerato, l’indizio è una sentenza: cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, bookmakers assolutamente scatenati sul possibile esonero di Max Allegri: ecco le quote.

Già tempo di vigilia per la Juventus, che contro la Lazio nella giornata di domani sarà impegnato nella gara valida per uno dei quarti di finale di Coppa Italia. Un appuntamento al quale Di Maria e compagni si presentano dopo la scialba prestazione offerta All’Allianz Stadium contro il Monza.

La debacle casalinga al cospetto dei brianzoli ha fatto scattare un campanello d’allarme importante in casa bianconera, con Max Allegri che ha chiarito come sia necessario – alla luce della penalizzazione inflitta dalla Corte Federale – riuscire ad incamerare un buon numero di punti a stretto giro di posta. Il rischio di un crollo psicologico e poi risultati è di quelli importanti, anche perché prima del tracollo contro il Napoli la “Vecchia Signora” era riuscita ad inanellare ben otto vittorie consecutive. Allegri avrà il suo bel da fare per provare a tenere compatto l’ambiente. Il tecnico livornese ha incassato la fiducia di Elkann, ma chiaramente in estate molte cose potrebbero cambiare se non dovessero arrivare risultati di un certo tipo.

Calciomercato Juventus, Allegri via prima di Pasqua: il dato dei bookmakers

Non è un caso che il nome di Antonio Conte sia ritornato ad essere accostato alla Juventus, almeno a livello mediatico. Il tecnico pugliese, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham in scadenza nel 2023. Ipotizzare un eventuale avvicendamento sulla panchina della Juventus in estate non è affatto utopistico, ma i betting analyst di Sisal ipotizzano anche un ribaltone a stretto giro di posta.

Come riferisce Agipronews, infatti, l’eventuale esonero del tecnico livornese entro Pasqua è bancato a 5. Una quota molto più bassa rispetto a quella circolata nelle scorse settimane, ovvia conseguenza del periodo no che sta attraversando la Juventus. Sarà importante capire come la Juve riuscirà a reagire nel corso delle prossime settimane, con gli impegni in Europa League e Coppa Italia che fungeranno da autentici banchi di prova. Ricordiamo che Allegri è legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2025 a circa 9 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Un dato che sicuramente non può essere trascurato nelle valutazioni legate ad un’eventuale sostituzione dell’ex allenatore del Milan.